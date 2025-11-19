Головна Київ Новини
Вперше за історію незалежності у дитсадках Києва є місця для всіх дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вперше за історію незалежності у дитсадках Києва є місця для всіх дітей
Заступниця міністра прогнозує, що у найближчі три роки Україна втратить близько 200 тисяч дітей віком від трьох до шести років
фото: КМДА

Стрімке зменшення кількості дітей особливо помітне за статистикою молодших вікових груп

Українська дошкільна освіта зіткнулася з безпрецедентними викликами, головними з яких є критичне падіння народжуваності, низькі зарплати вихователів та безпекова ситуація. За словами заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової, демографічна яма вже відчутно впливає на дитячі садки, які стрімко втрачають дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Анастасії Коновалової.

За словами заступниці міністра, зараз у дошкільній освіті є три основні проблеми: критично низькі заробітні плати, безпекова ситуація (заклади не можуть відкритися без укриттів) та демографічна криза.

Коновалова зазначила, що падіння народжуваності призвело до того, що садки в багатьох громадах стоять напівпорожні, а про переповненість вже не йдеться. Київ вперше за історію незалежності вже може забезпечити місцем у дитсадку кожну дитину. Хоча черги залишаються до окремих популярних закладів, а також у містах-сателітах (Ірпінь, Буча, Вишгород) через велику кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Стрімке зменшення кількості дітей особливо помітне за статистикою молодших вікових груп. Наразі дітей віком від трьох до шести років – 881 тисяча, тоді як від 0 до трьох років – лише 570 тисяч. Це свідчить про стабільне зниження народжуваності.

Заступниця міністра прогнозує, що у найближчі три роки це стане величезним викликом:  в Україні буде мінус 200 тисяч дітей віком від трьох до шести років. Ця кількість дорівнює двом тисячам великих дитсадків.

«Нам треба зберегти мережу дошкільних закладів, бо ми чекаємо зростання народжуваності. Ми не можемо зробити, як в дев'яностих, коли все позакривали і пороздавали», – наголосила Коновалова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що після завершення війни та відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати. За словами експертки, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.

Раніше заступниця Лісового розповіла про виклики, з якими зіштовхнулась дошкільна сфера освіти через демографічну кризу в Україні: затримка в розвитку соціально-емоційного інтелекту у дітей, зменшення кількості дітей і недостатня відвідуваність дитсадків тощо.

До слова, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм.

