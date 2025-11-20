Головна Київ Новини
У Києві з 4 грудня запрацюють офіційні локації для продажу новорічних ялинок: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві з 4 грудня запрацюють офіційні локації для продажу новорічних ялинок: адреси
Попри складні часи, Київ готується створити святковий настрій для містян та гостей столиці
фото: КМДА

У столиці буде відкрито 141 офіційну локацію, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв

4 грудня у столиці стартує продаж легальних новорічних ялинок – планують відкрити 141 офіційну локацію. Підприємці продаватимуть ялинки з плантацій лісництв – безпечні, сертифіковані та легальні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Повний перелік офіційних локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва:

Голосіївський район

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • вул. Степана Рудницького, 6А
  • вул. Васильківська, 8
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1)
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2)
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)
  • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7
  • просп. Академіка Глушкова, 31А
  • вул. Метрологічна, 19
  • вул. Академіка Заболотного, 48А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський")
  • вул. Феодосіївська, Дніпровське шосе
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")

Дарницький район

  • вул. Архітектора Вербицького, 16
  • вул. Братства тарасівців, 9
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13
  • вул. Здолбунівська, 2
  • вул. Михайла Драгоманова, 14
  • вул. Олени Пчілки, 2
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
  • вул. Срібнокільська, 13
  • вул. Ялтинська, 5А
  • вул. Ялтинська, 5Б
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
  • вул. Олександра Мишуги, 2
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
  • просп. Петра Григоренка, 26
  • просп. Петра Григоренка, 41-43
  • вул. Срібнокільська, 5Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
  • Дніпровська набережна,17А (біля ТЦ «Новус»)
  • вул. Олександра Мішуги, 4
  • вул. Зарічна, 1
  • мкр.Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової)
  • вул. Здолбунівська, 17
  • Деснянський район
  • вул. Рональда Рейгана, 4
  • вул. Рональда Рейгана, 8
  • просп. Червоної Калини, 15
  • просп. Червоної Калини, 26
  • просп. Червоної Калини, 44
  • просп. Червоної Калини, 60/10
  • просп. Червоної Калини, 95-97
  • вул. Героїв Енергетиків, 2
  • вул. Героїв Енергетиків, 4
  • вул. Героїв Енергетиків, 5
  • вул. Героїв Енергетиків, 6
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станція метро "Чернігівська"

Дніпровський район

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7
  • вул. Андрія Малишка, 4А
  • вул. Івана Миколайчука, 9
  • вул. Миропільська, 25
  • вул. Райдужна, 4
  • вул. Юрія Шумського, 1
  • просп. Павла Тичини, 7
  • просп. Соборності, 2/1
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
  • вул. Регенераторна, 4
  • вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ")
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича

Оболонський район

  • вул. Дніпроводська, 1
  • площа Петропавлівська, 2
  • просп. Володимира Івасюка, 27Б
  • просп. Володимира Івасюка, 46
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А
  • просп. Оболонський, 1Б
  • просп. Оболонський, 52А
  • просп. Оболонський, 45/28
  • вул. Полярна, 8Б
  • вул. Героїв Дніпра, 29В
  • вул. Героїв Дніпра, 30
  • вул. Героїв Дніпра, 32
  • вул. Героїв Дніпра, 41
  • вул. Йорданська, 17
  • вул. Героїв полку "АЗОВ", 3
  • вул. Героїв полку "АЗОВ", 12
  • вул. Героїв полку "АЗОВ", 34
  • вул. Олександра Архипенка, 6А
  • площа Оболонська, 6
  • просп. Литовський, 2
  • просп. Маршала Рокоссовського, ¾
  • просп. Степана Бандери, 15А (на території парковки гіпермаркету "АШАН Почайна")

Печерський район

  • бульв. Миколи Міхновського, 25
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1
  • вул. Велика Васильківська, 107
  • вул. Шота Руставелі, 16 (в межах території закладу "МІЛК БАР")

Подільський район

  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1)
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2)
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3)
  • перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4)
  • вул. Світлицького, 30/20 (локація 1)
  • вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2)
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»)
  • просп. Європейського Союзу, 80
  • вул.Межигірська, 56/63А (біля тенісних кортів)
  • просп.Свободи, 28
  • просп.Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів)
  • вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів)
  • перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів)

Святошинський район

  • бульв. Миколи Руденка, 13
  • бульв. Миколи Руденка, 14
  • бульв. Миколи Руденка, 15
  • вул. Василя Кучера, 5
  • вул. Симиренка, 10
  • вул. Симиренка, 17
  • вул. Зодчих, 46
  • вул. Зодчих, 62
  • вул. Зодчих, 68/2
  • вул. Тулузи, 2/58
  • вул. Якуба Коласа, 23
  • вул. Ірпінська, 76-80
  • вул. Підлісна, 1
  • вул. Академіка Булаховського, 30
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)
  • вул. Леся Курбаса 16А (біля зупинки 3-го трамваю)

Солом’янський район

  • бульв. Чоколівський, 19-21
  • бульв. Чоколівський, 20
  • бульв. Чоколівський, 1
  • просп. Повітряних Сил, 18/2
  • вул. Солом’янська, 33
  • вул. Академіка Шалімова, 37
  • просп. Відрадний, 15/45
  • вул. Борщагівська, 154А (біля ТЦ «Аркадія»)
  • просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту)
  • просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів)
  • просп. Валерія Лобановського, 4А (біля підземного переходу)
  • вул. Волинська, 53

Шевченківський район

  • вул. Юрія Іллєнка, 1
  • вул. Данила Щербаківського, 56
  • перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії
  • вул. Парково-Сирецька, 10
  • вул. Ольжича, 14
  • вул. Олени Теліги, 31/1
  • вул. Щусєва, 5
  • перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва
  • вул. Дорогожицька, 13/14.

Нагадаємо, що головну ялинку країни буде встановлено на Софійській площі. Головна новорічна ялинка України буде особливою, її зможе прикрасити кожен охочий. Захід триватиме з 25 до 30 листопада: відвідувачі отримають кошики з іграшками, гірляндами та гілочками для прикрашання. Святкову інсталяцію завершать встановленням різдвяної зірки.

