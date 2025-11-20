У Києві з 4 грудня запрацюють офіційні локації для продажу новорічних ялинок: адреси

У столиці буде відкрито 141 офіційну локацію, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв

4 грудня у столиці стартує продаж легальних новорічних ялинок – планують відкрити 141 офіційну локацію. Підприємці продаватимуть ялинки з плантацій лісництв – безпечні, сертифіковані та легальні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Повний перелік офіційних локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва:

Голосіївський район

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича

вул. Степана Рудницького, 6А

вул. Васильківська, 8

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1)

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2)

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7

просп. Академіка Глушкова, 31А

вул. Метрологічна, 19

вул. Академіка Заболотного, 48А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський")

вул. Феодосіївська, Дніпровське шосе

вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")

Дарницький район

вул. Архітектора Вербицького, 16

вул. Братства тарасівців, 9

вул. Єлизавети Чавдар, 1

вул. Єлизавети Чавдар, 13

вул. Здолбунівська, 2

вул. Михайла Драгоманова, 14

вул. Олени Пчілки, 2

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)

вул. Срібнокільська, 13

вул. Ялтинська, 5А

вул. Ялтинська, 5Б

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської

вул. Олександра Мишуги, 2

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової

просп. Петра Григоренка, 26

просп. Петра Григоренка, 41-43

вул. Срібнокільська, 5Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")

Дніпровська набережна,17А (біля ТЦ «Новус»)

вул. Олександра Мішуги, 4

вул. Зарічна, 1

мкр.Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової)

вул. Здолбунівська, 17

Деснянський район

вул. Рональда Рейгана, 4

вул. Рональда Рейгана, 8

просп. Червоної Калини, 15

просп. Червоної Калини, 26

просп. Червоної Калини, 44

просп. Червоної Калини, 60/10

просп. Червоної Калини, 95-97

вул. Героїв Енергетиків, 2

вул. Героїв Енергетиків, 4

вул. Героїв Енергетиків, 5

вул. Героїв Енергетиків, 6

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)

станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)

станція метро "Чернігівська"

Дніпровський район

бульв. Ігоря Шамо, 2/7

вул. Андрія Малишка, 4А

вул. Івана Миколайчука, 9

вул. Миропільська, 25

вул. Райдужна, 4

вул. Юрія Шумського, 1

просп. Павла Тичини, 7

просп. Соборності, 2/1

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича

вул. Регенераторна, 4

вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ")

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича

Оболонський район

вул. Дніпроводська, 1

площа Петропавлівська, 2

просп. Володимира Івасюка, 27Б

просп. Володимира Івасюка, 46

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А

просп. Оболонський, 1Б

просп. Оболонський, 52А

просп. Оболонський, 45/28

вул. Полярна, 8Б

вул. Героїв Дніпра, 29В

вул. Героїв Дніпра, 30

вул. Героїв Дніпра, 32

вул. Героїв Дніпра, 41

вул. Йорданська, 17

вул. Героїв полку "АЗОВ", 3

вул. Героїв полку "АЗОВ", 12

вул. Героїв полку "АЗОВ", 34

вул. Олександра Архипенка, 6А

площа Оболонська, 6

просп. Литовський, 2

просп. Маршала Рокоссовського, ¾

просп. Степана Бандери, 15А (на території парковки гіпермаркету "АШАН Почайна")

Печерський район

бульв. Миколи Міхновського, 25

бульв. Миколи Міхновського, 30/1

вул. Велика Васильківська, 107

вул. Шота Руставелі, 16 (в межах території закладу "МІЛК БАР")

Подільський район

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1)

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2)

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3)

перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4)

вул. Світлицького, 30/20 (локація 1)

вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2)

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»)

просп. Європейського Союзу, 80

вул.Межигірська, 56/63А (біля тенісних кортів)

просп.Свободи, 28

просп.Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів)

вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів)

перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів)

Святошинський район

бульв. Миколи Руденка, 13

бульв. Миколи Руденка, 14

бульв. Миколи Руденка, 15

вул. Василя Кучера, 5

вул. Симиренка, 10

вул. Симиренка, 17

вул. Зодчих, 46

вул. Зодчих, 62

вул. Зодчих, 68/2

вул. Тулузи, 2/58

вул. Якуба Коласа, 23

вул. Ірпінська, 76-80

вул. Підлісна, 1

вул. Академіка Булаховського, 30

вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)

вул. Леся Курбаса 16А (біля зупинки 3-го трамваю)

Солом’янський район

бульв. Чоколівський, 19-21

бульв. Чоколівський, 20

бульв. Чоколівський, 1

просп. Повітряних Сил, 18/2

вул. Солом’янська, 33

вул. Академіка Шалімова, 37

просп. Відрадний, 15/45

вул. Борщагівська, 154А (біля ТЦ «Аркадія»)

просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту)

просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів)

просп. Валерія Лобановського, 4А (біля підземного переходу)

вул. Волинська, 53

Шевченківський район

вул. Юрія Іллєнка, 1

вул. Данила Щербаківського, 56

перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії

вул. Парково-Сирецька, 10

вул. Ольжича, 14

вул. Олени Теліги, 31/1

вул. Щусєва, 5

перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва

вул. Дорогожицька, 13/14.

Нагадаємо, що головну ялинку країни буде встановлено на Софійській площі. Головна новорічна ялинка України буде особливою, її зможе прикрасити кожен охочий. Захід триватиме з 25 до 30 листопада: відвідувачі отримають кошики з іграшками, гірляндами та гілочками для прикрашання. Святкову інсталяцію завершать встановленням різдвяної зірки.