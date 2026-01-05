Прорив трубопроводу на Харківському шосе: без води залишилися 10 будинків
Очікується, що на час ремонтних робіт без води буде лише один житловий будинок
Фахівці ліквідували витік на Харківському шосе, 174 та локалізували пошкодження трубопроводу. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком»
Наразі, за даними «Київводоканалу», без водопостачання лишаються 10 житлових будинків.
«Найближчий бюветний комплекс розташований на Харківському шосе, 168-І», – повідомили у компанії.
Повідомляється, що після евакуації припаркованих авто спеціалісти виконають необхідні переключення. Очікується, що на час ремонтних робіт без води буде лише один житловий будинок.
Для ремонту трубопроводу відкачуватимуть воду і проводитимуть розриття.
Нагадаємо, поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго», через недбалість якого 16-річна дівчина впала у вирву з окропом. Постраждала наразі перебуває у стані коми в одній із клінік Німеччини.
