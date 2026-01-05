Головна Київ Новини
Прорив трубопроводу на Харківському шосе: без води залишилися 10 будинків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прорив трубопроводу на Харківському шосе: без води залишилися 10 будинків
Після евакуації припаркованих авто спеціалісти виконають необхідні переключення
скриншот відео з соцмереж

Очікується, що на час ремонтних робіт без води буде лише один житловий будинок

Фахівці ліквідували витік на Харківському шосе, 174 та локалізували пошкодження трубопроводу. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком»

Наразі, за даними «Київводоканалу», без водопостачання лишаються 10 житлових будинків. 

«Найближчий бюветний комплекс розташований на Харківському шосе, 168-І», – повідомили у компанії.

Повідомляється, що після евакуації припаркованих авто спеціалісти виконають необхідні переключення. Очікується, що на час ремонтних робіт без води буде лише один житловий будинок. 

Для ремонту трубопроводу відкачуватимуть воду і проводитимуть розриття.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго», через недбалість якого 16-річна дівчина впала у вирву з окропом. Постраждала наразі перебуває у стані коми в одній із клінік Німеччини. 

