Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ

У Києві поліція та Служба безпеки України затримали 24-річну дівчину, яка підірвала автомобіль військовослужбовця Національної гвардії на Оболоні. Виконуючи завдання російських спецслужб за «винагороду» у $1,5 тис., зловмисниця власноруч виготовила вибухівку та транслювала момент теракту замовнику в режимі онлайн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої фото: Національна поліція України

Підрив автомобіля Land Rover стався учора, близько 10:30 години, біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра.

За даними поліція, дівсина заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу фото: Національна поліція України

Повідомляється, що під час огляду місця події правоохоронці виявили поблизу епіцентру вибуху мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику. За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці.

Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, екіпажі патрульної поліції на місці вибуху фото: Національна поліція України

Слідство встановило, що жінка шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї восени минулого року «вийшов» представник спецслужб РФ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі $1,5 тис., проте грошей вона так і не отримала.

«За інструкціями «куратора» затримана самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах. Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу. Надалі, коли військовослужбовець підійшов до авто – стався вибух. Відтак, обоє отримали тілесні ушкодження – зокрема, осколкові поранення та контузію», – повідомили правоохоронці.

Зловмисницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Крім того, затримана підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.

Нагадаємо, Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. На місце виїжджали наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.