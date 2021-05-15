Набули чинності оновлені правила використання WhatsApp
Через кілька тижнів месенджер почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачів
Набули чинності оновлені правила використання популярним месенджером WhatsApp.
З 15 травня користувачі кілька тижнів будуть отримувати постійні нагадування про необхідність прийняти умови до того, як функціональність їх аккаунта обмежать.
Абонентам пропонується або прийняти нові умови програми, або експортувати історію чатів і видалити акаунт.
Через кілька тижнів, але без вказівки точної дати, месенджер почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачів, які відмовилися від нової угоди.
Нагадаємо, компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації. Наразі нововведення тестують у США, а згодом позначки про гумор побачать користувачі з інших країн.
Раніше Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів. Зокрема, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад пів мільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.
Як повідомлялося, названо найпопулярніші в світі мобільні додатки.