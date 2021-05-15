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    Набули чинності оновлені правила використання WhatsApp

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    З 15 травня користувачі кілька тижнів будуть отримувати постійні нагадування&nbsp; - Набули чинності оновлені правила використання WhatsApp
    З 15 травня користувачі кілька тижнів будуть отримувати постійні нагадування 
    Фото з відкритих джерел

    Через кілька тижнів месенджер почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачів

    Набули чинності оновлені правила використання популярним месенджером WhatsApp.

    З 15 травня користувачі кілька тижнів будуть отримувати постійні нагадування про необхідність прийняти умови до того, як функціональність їх аккаунта обмежать.

    Абонентам пропонується або прийняти нові умови програми, або експортувати історію чатів і видалити акаунт.

    Через кілька тижнів, але без вказівки точної дати, месенджер почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачів, які відмовилися від нової угоди.

    WhatsApp випустив оновлену угоду користувача 8 січня. У новій версії розробники програми анонсували, що сервіс почне ділитися інформацією з соцмережею Facebook, що володіє месенджером. Спочатку нові правила повинні були набрати чинності 8 лютого, проте пізніше набуття чинності перенесли до 15 травня. Рішення призвело до негативної реакції користувачів з різних країн світу. Фахівці зафіксували різкий відтік користувачів з програми в інші схожі сервіси.

    Нагадаємо, компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації. Наразі нововведення тестують у США, а згодом позначки про гумор побачать користувачі з інших країн.

    Раніше Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів. Зокрема, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад пів мільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.

    Як повідомлялося, названо найпопулярніші в світі мобільні додатки.

    Теги: США технології Facebook WhatsApp
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