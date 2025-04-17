На Київщині чоловік вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном

Правоохоронці затримали 50-річного жителя Київщини

На Київщині правоохоронці встановили, що чоловік підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, пропонуючи їм роботу в одній з країн Європи. Там вони мали приймати участь у відвертих фотосесіях, за що їм обіцяли високу зарплатню, яка варіювалася від €7 до €10 тис. на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУ НП у місті Києві.

Як зазначають правоохоронці, за усною домовленістю «роботодавець» мав отримувати від прибутку дівчат певний відсоток. Натомість, вже по факту виїзду з України жінок повідомляли, що крім фотосесій вони повинні надавати безпосередньо послуги інтимного характеру.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми фото: ГУ НП у місті Києві

В рамках досудового розслідування поліцейські задокументували факт вербування 28-річної киянки, яка у квітні цього року вирушила потягом до однієї зі столиць Європи. Правоохоронці висадили потерпілу у Польщі та повернули до України.

За силової підтримки полку поліції особливого призначення поліцейські затримали фігуранта, 50-річного жителя Київщини, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем його мешкання провели санкціонований обшуку, під час якого вилучили: гаджети, гроші, флеш носії, сім-картки, банківські картки, а також автомобіль Volkswagen.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна фото: ГУ НП у місті Києві

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, ексочільник Броварської РВА Майбоженко отримав підозру за схему з ухилянтами. За даними слідства, Володимир Майбоженко організував масштабну схему виїзду за кордон, бравши до $2 тисяч з «клієнтів».