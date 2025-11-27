У Києві відбувся допремʼєрний показ фільму «Останній Прометей Донбасу» про Курахівську ТЕС

У фільмі розповідається про найстарішу ТЕС в Україні, яка понад 80 років давала світло Донеччині, але через обстріли зупинила роботу

У Києві відбувся допремʼєрний показ документального фільму «Останній Прометей Донбасу» про зруйновану та окуповану росіянами Курахівську теплоелектростанцію компанії ДТЕК на Донбасі.Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зокрема, 26 листопада у кінотеатрі «Жовтень» відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Це фільм про енергетиків Курахівської ТЕС, які до останнього тримали роботу станції під постійними обстрілами та здійснили унікальну операцію з евакуації людей і обладнання.

«Допремʼєрний показ – це було щось. Вперше за рік усі зібралися разом: і команда, і герої фільму – люди, які після евакуації роз’їхались по різних куточках країни. Зал був битком – понад 400 людей, деякі сиділи вже на східцях. Побачити фільм на такому екрані – це зовсім інше відчуття. І я вкотре переконався, що все було недарма», – сказав режисер фільму Антон Штука.

Зазначається, що у фільмі розповідається про найстарішу ТЕС в Україні , яка понад 80 років давала світло Донеччині, але через постійні обстріли вона була вимушена зупинити роботу, а обладнання з неї було евакуйовано.

«Ця станція була для нас частиною життя. Ми розуміли, що кожен день роботи, кожен кіловат – це світло для людей. Евакуація обладнання стала найскладнішим випробуванням, але ми знали, що рятуємо важливий ресурс для країни. Сьогодні ці генератори та трансформатори працюють на інших станціях і продовжують тримати світло України», – наголосив екс-директор Курахівської ТЕС Анатолій Боричевський.

На допремʼєрному показі були присутні енергетики, які стали героями цього фільму. Після показу фільму вони поділилися спогадами про останні місяці роботи станції, про евакуацію обладнання, підготовку до зупинки та про те, як вони сьогодні продовжують працювати на енергетичних об’єктах ДТЕК у різних областях України.