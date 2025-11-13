Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла 14 листопада у Київській області

Завтра, 14 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 14 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.1 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:00.
Нагадаємо, у пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.

