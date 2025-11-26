Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня

На екрани вийшла високобюджетна скандинавська драматична комедія «Останній вікінг»

Цього тижня у кінопрокаті з'явились сім нових фільмів. Серед них, зокрема, кіноадаптація популярного роману «Шкодуючи за тобою» американської письменниці Коллін Гувер. «Главком» детально розказує про всі прем’єри, якы выдбудуться 27 листопада 2025 року.

Потяг до Різдва (Україна)

Режисер: Валентин Шпаков

Валентин Шпаков Актори: Станіслав Боклан, Антоніна Хижняк, Михайло Хома, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Назар Задніпровський, Валентин Томусяк, Анастасія Іванюк, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко

«Потяг до Різдва». Офіційний трейлер

Нова українська стрічка «Потяг до Різдва» – родинна різдвяна комедія, сиквел торішнього хіта в кінотеатрах «Потяг у 31 грудня». Історія розгортається у передріздвяний час, коли в один нічний потяг випадково потрапляють абсолютно різні люди. Коли поїзд застрягає серед засніженого маршруту, пасажири опиняються у своєрідній пастці без зв’язку, але саме ця вимушена зупинка стає початком дива. Герої поступово єднаються, вчаться чути одне одного, разом організовують імпровізовану Святу вечерю у вагоні-ресторані, діляться історіями та переживаннями. Також вони знаходять новий сенс у традиціях і навіть бачать свою першу різдвяну зірку.

Стрічка знята кіностудіями «Прототип Продакшн» та Film.Ua Group. Над сценарієм працювали Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Олексій Приходько. Продюсерами виступили Зоя Сошенко й телеведучий Юрій Горбунов, який, як і в попередньому фільмі зіграв одну з ролей. Головного героя у стрічці «Потяг до Різдва» грає актор Станіслав Боклан. Також на екранах з'являться представники шоу-бізнесу, зокрема, співаки Михайло Хома (Dzidzio) та Дмитро Монатік.

На допрем'єрних показах, зокрема, в Дніпрі, творці нового фільму розкривати бюджет не стали. Найдорожчим виявилось виробництво снігу, адже «Потяг до Різдва» знімали влітку і локації доводилося штучно засніжувати. За словами продюсерів, розрахункова сума, яка б дозволила фільму окупитися у прокаті, складає $1 млн.

Бюджет першого фільму, «Потяг у 31 грудня», склав $522 тис. Сумарно стрічка забрала трохи більше $1 млн. Лише за перший вікенд (після прем’єри 1 січня 2025 року) було продано майже 101 тис. квитків. Касові збори тоді склали понад 17 млн грн. Щодо «Потягу до Різдва», то офіційно прем’єра в Україні запланована на 1 грудня. Втім вже цього тижня продаж квитків та покази фільму йдуть по всій країні. Як і при роботі над «Потяг у 31 грудня», так і зараз, продюсери співпрацювали з «Укрзалізницею». Компанія надала вагони й перони для зйомок.

Зоотрополіс 2 (США)

Режисери: Джаред Буш, Байрон Говард

Джаред Буш, Байрон Говард Актори озвучування: Дженніфер Гудвін, Джейсон Бейтман, Джонатан Ке Кван, Фортун Феймстер, Шакіра, Квінта Брансон, Ідріс Ельба

«Зоотрополіс 2». Офіційний український трейлер

«Зоотрополіс 2» – продовження культового анімаційного фільму «Зоотрополіс» від Disney. За сюжетом нової стрічки, герої Джуді та Нік знову розслідують гучну справу: вони мають справу з таємничою рептилією, яка порушує порядок у мегаполісі тварин. Щоб дізнатися істину, напарники йдуть під прикриття у нові райони міста, зустрічають нових персонажів. Одночасно їхня дружба та партнерство проходять випробування.

Продюсери кіностудії Disney не оголошували бюджет мультфільму «Зоотрополіс 2». Втім за підрахунками аналітиків, вартість виробництва може становити близько $200 млн. Враховуючи маркетинг – до $300 млн. Що цікаво, перша частина вийшла ще у 2016 році. А офіційне підтвердження, що над його продовженням почалась робота, з’явилося лише у лютому 2023 року.

Бюджет першого «Зоотрополісу» склав $150 млн. Мультфільм став касовим хітом в кінотеатрах по всьому світові – зібрав понад $1 млрд. «Зоотрополіс» виграв «Оскар» за найкращий анімаційний фільм, «Золотий глобус», BAFTA та ще більше сотні міжнародних нагород. На той час критики назвали його найдорослішим мультфільмом Disney. В анімаційній стрічці підіймали теми толерантності, упереджень та соціальної нерівності.

У центрі історії – кролиця-поліцейська Джуді Гопс та хитрий лис-аферист Нік Вайлд, які розкривають змову, здатну розколоти суспільство. Першу стрічку створювали понад п’ять років, і під час виробництва команда проїхала пів світу. Аніматори декілька тижнів жили у Савані, Танзанії та Кенії, щоб вивчити реальну поведінку тварин і правильно передати їхню пластику, темперамент і міміку.

Для дослідження рухів хутра Disney розробила спеціальну технологію Hyperion, яка дозволила промальовувати кожен волосок окремо. Наприклад, у Джуді понад 2,5 млн шерстинок, а в буйволів – понад 10 млн. Колумбійська співачка Шакіра погодилася озвучити Газель лише за умови, що її персонаж матиме більш виразні форми стегон. Команда внесла зміни у дизайн за декілька днів до фінальної анімації.

Останній вікінг (Данія, Швеція)

Режисер: Андерс Томас Єнсен

Андерс Томас Єнсен Актори: Мадс Міккельсен, Ніколай Лі Кос, Софі Гробель, Ларс Брюгманн, Боділ Йоргенсен

«Останній вікінг». Офіційний трейлер

Скандинавська драматична комедія «Останній вікінг» від режисера Андреса Томаса Єнсена поєднує кримінальну історію з глибокими психологічними темами про пам’ять, ідентичність та сімейні травми. На перший погляд, це класичний сюжет про пограбування: Анкер виходить з в’язниці після 15 років ув’язнення за пограбування банку. Він повертається до брата Манфреда, який знає, де Анкер закопав вкрадені гроші. Втім той потерпає від дисоціативного розладу особистості і не пам’ятає, куди саме заховав награбовані кошти. Через спроби Анкера витягти правду з брата, вони обидва стикаються з болючими спогадами про минуле, травмами дитинства та тим, ким вони насправді є.

Зйомки тривали сім тижнів на данському острові Фюнта та у Швеції (ліси поблизу місцевості Толлеред). Бюджет фільму склав €7,8 млн, що для скандинавського кінематографа є чималою сумою. Прем'єра «Останнього вікінга» пройшла на 82-му Венеційському міжнародному кінофестивалі 30 серпня цього року. Прем’єра в Данії відбулася 9 жовтня 2025-го. Уже за перший вікенд «Останній вікінг» зібрав понад 127 тис. глядачів. Це рекордний старт для Єнсена і Міккельсена у данському кіно.

Шкодуючи за тобою (Німеччина, США)

Режисер: Джош Бун

Джош Бун Актори: Еллісон Вільямс, Маккенна Грейс, Дейв Франко, Мейсон Темз, Скотт Іствуд

Шкодуючи за тобою. Офіційний український трейлер

Драма «Шкодуючи за тобою» – кіноадаптація однойменного роману американської письменниці Коллін Гувер. Книга описує такі теми, як втрата, материнство, секрети і примирення. Сюжет базується навколо Морган Грант. Жінка намагається вберегти свою доньку Клару від повторення своїх власних помилок молодості. Минуле повертається після трагедії: загибель чоловіка Морган, Кріса, руйнує їхній світ. Мати з дочкою змушені знову налагоджувати стосунки на тлі численних таємниць.

Голлівудський актор Дейв Франко грає давнього друга Морган. Присутність його персонажа стає як підтримкою, так і можливістю для нових почуттів. Режисер Джош Бун обрав цей проєкт, щоб дослідити, як сім’я може триматися на тендітних нитках – любові, прощенні і правді. Сценарій написала Сьюзен МакМартін. Бюджет фільму «Шкодуючи за тобою» склав $30 млн. У світовому прокаті стрічка вже зібрала $87 млн, з яких $47 млн в кінотеатрах США та Канади. Такі високі показники пояснюються, зокрема, тим, що у письменниці Коллін Гувер є велика фан-база.

Сират (Франція, Іспанія)

Режисер: Олівер Лаше

Олівер Лаше Актори: Серхі Лопес, Бруно Нуньєс, Стефанія Гадда, Джошуа Ліам Гендерсон, Джейк Укід

«Сират». Офіційний український трейлер

У центрі сюжету драматичного фільму – чоловік на ім’я Луїс та його син Естебан. Вони прибувають до південного Марокко не для звичайного відпочинку, а для того, щоб знайти Марі. Донька Луїса і відповідно сестра Естебана зникла на рейв-вечірці. На початку стрічки показується грандіозне музичне дійство на тлі пустелі. Втім відвідувачів вечірки розганяють військові. Луїс разом із сином вирішує не здаватися – вони прямують глибше в пустелю, слідом за групою рейверів, щоб дістатися до ще однієї вечірки, де є ймовірність знайти Марі.

На цьому шляху Луїс, Естебан та рейвери (Стеф, Джейд, Джош, Тонін, Бігі) стикаються не тільки з ландшафтними викликами, а й із внутрішніми. Йдеться про втрату, надію, страх, солідарність, самотність. Електронну музику для стрічки створив відомий французький композитор Kangding Ray. Її ритми задають пульс не тільки фестивалю, а й самої подорожі. Назва «Сират» – не випадкова. За ісламською міфологією, Sirāt – це вузький міст, який душа мусить пройти, щоб потрапити до раю. І в фільмі це стає метафорою шляху, який герої долають.

Прем’єра фільму від продюсерів Педро й Аґустіно Альмодоварів пройшла на Каннському міжнародному кінофестивалі цього року. «Сират» брав участь у головному конкурсі і отримав Приз журі. Також стрічка представляє Іспанію на кінопремії Оскар-2026 в категорії «Найкращий міжнародний фільм». Зйомки «Сирату» були екстремальними: команда працювала в Іспанії (в Арегоні, коли температура падала нижче нуля градусів за Цельсієм), й у Марокко (у пустелі). Через це, зокрема, Режисер Олівер Лаше назвав це своїм «найскладнішим фільмом».

Торнадо (Велика Британія)

Режисер: Джон Маклін

Джон Маклін Актори: Тім Рот, Кокі, Джек Лоуден, Такехіро Гірад, Джоанн Воллі, Рорі Макканн

«Торнадо». Офыцыйний трейлер

Події фільму розгортаються у 1790-х роках у Шотландії. Мандрівний японський ляльковий театр виступає посеред суворих гір. Головна героїня – молода японка на ім’я Торнадо. Вона разом з іншими артистами показує бойові танці, вправи з мечем, працює з ляльками. Все змінюється, коли група бандитів під проводом жорстокого Шугармана і його сина з’являється в їхньому шляху. Вони крадуть багато золота. Рішуча й сильна Торнадо вирішує повернути це багатство.

Режисер Джон Маклін створив у фільмі унікальний сюрреалістичний світ. Спільно з Кейт Лейс він написав сценарій, в якому переплітаються вестерн, жорстокість та граціозність. Музику для фільму створив Jed Kurzel. А операторська робота Роббі Райана додала сюжету потужності завдяки кадрам пориву вітру, силуетів гір та порожнім просторам. Все це на думку авторів підкреслює ізоляцію героїв і вагу помсти. Фільм «Торнадо» вперше показали на Міжнародному кінофестивалі у Глазго наприкінці лютого 2025 року. У Великій Британії стрічка вийшла у прокат 13 червня.

Магічна битва: Розправа (Японія)

Режисер: Шьота Гошьодзоно

«Магічна битва: Розправа»

Повна назва анімаційного фільму – «Магічна битва: Розправа. Шібуйський інцидент. Початок гри на вибування». Це нова частина аніме-франшизи «Магічна битва / Jujutsu Kaisen». Сюжет починається під час святкування Геловіну в переповненому районі Шібуя столиці Японі Токіо. Над ним раптово опускається магічна «завіса», замкнувши тисячі людей всередині. У цій пастці з’являються прокляті духи й чаклуни, які прагнуть покорити сильного чаклуна Сатору Годжо. Головний герой Юджі Ітадорі, разом зі своїми товаришами й іншими чаклунами, бере участь у безпрецедентній битві проти проклять.

Паралельно, після «Шібуйського інциденту», починається «Гра на вибування»: десять нових колоній по всій Японії перетворюються на осередки проклять за планом чаклуна Норітоші Камо. Фільм має велику вагомість для фанатів цього аніме, бо чи не вперше «Гра на вибування» адаптували для великого екрану. Анімаційний фільм вже демонструє непогані касові показники на батьківщині. За перші 10 днів після прем’єри він зібрав $7,1 млн. Щодо бюджету аніме, творці його не стали розкривати.