На площі Шевченка у Києві трамвай зійшов із рейок: деталі ранкового інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На площі Шевченка у Києві трамвай зійшов із рейок: деталі ранкового інциденту
Через сильний снігопад та ожеледицю вагон зійшов із рейок і розвернувся майже перпендикулярно до колій
фото: соцмережі

Наслідки ранкового «дрифту» вже ліквідовано, а рух трамваїв відновлено за звичними маршрутами

Сьогодні вранці на площі Тараса Шевченка стався транспортний інцидент – один із трамваїв не втримався на коліях через складні погодні умови. Наразі рух транспорту на цій ділянці вже нормалізовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі та «Київпастранс». 

Через сильний снігопад та ожеледицю вагон зійшов із рейок і розвернувся майже перпендикулярно до колій, але обійшлося без постраждалих.

Зауважимо, що комунальне підприємство «Київпастранс» про пригоду не повідомляло, але у Telegram з'явилися повідомлення про затримки трамваїв №12, №17 та №19, що курсують через площу Шевченка.

Станом на цю годину наслідки «дрифту» ліквідовано, а рух трамваїв відновлено за звичними маршрутами.

Нагадаємо, у столиці триває розчищення доріг і тротуарів від снігу та протиожеледна обробка, комунальні служби міста працюють у посиленому режимі через негоду. Для проведення протиожеледної обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу задяні 267 одиниць спецтехніки. 429 працівників у складі 71 бригади з ручного прибирання очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

До слова, у четвер, 8 січня, столицю та Київську область накрила небезпечна стихія – крижаний дощ. Це рідкісне для України явище становить підвищену загрозу: лід, що миттєво намерзає на дроти та дерева, обриває лінії електропередач та гілки дерев, ламаючи їх під власною вагою. 

Теги: Київ громадський транспорт аварія

