Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року

Графіки відключень світла 14 листопада у Києві

Завтра, 14 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 14 листопада

1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

3.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00; 5.2 черга – без світла з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

6.1 черга – без світла з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

6.2 черга – без світла з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Нагадаємо, у пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.