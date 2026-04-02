У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»

У столичному просторі «Цінності» презентували експозицію «Великодній Сад» художниці та волонтерки Анжеліки Рудницької. Глядачі можуть побачити понад 40 унікальних робіт, виконаних у авторській голковій техніці. Про це повідомляє «Главком».

На виставці представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка», виконані у власній авторській техніці з матеріалів, що додають роботам фактурності і об’єму. У своїх творах художниця звертається до архаїчних символів, знайомих із писанкарства, кераміки та інших видів народного мистецтва, але не відтворює їх буквально – кожна робота є особистою інтерпретацією і новим прочитанням традиції.

Авторка виставки зазначає, що мистецтво сьогодні виконує не лише естетичну, а й підтримуючу функцію. «Зараз непростий емоційний час, коли іноді важко навіть почати малювати. Але мистецтво наснажує. Люди приходять, творять, співають – і так підтримують одне одного. Це своєрідна арттерапія і той заряд енергії, який нам усім потрібен», – наголосила Рудницька.

За словами художниці, створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією

За словами художниці, створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією. Щороку вона намагається осмислити символ писанки по-новому – через нові образи, настрої та власний стан. За словами Рудницької, цього року процес дається непросто через складний емоційний контекст, однак ідеї вже з’являються, і нова робота ще може народитися до свята.

Авторська серія виконана в унікальній голковій техніці, де традиційні символи відкриваються через особистий, креативний погляд авторки. Виставка стала камерним проєктом, присвяченим великодній символіці та переосмисленню українських традицій у сучасному мистецтві.

Окрему вагу виставці додає історія частини робіт: вони пережили російську окупацію в Херсоні. Картини були запаковані та зберігалися у підвалі, який виявився замінованим. За словами авторки, врятувало їх від знищення тільки диво. Сьогодні ці роботи повернулися до глядача і представлені в межах окремої великодньої експозиції – раніше вони експонувалися лише у складі більших виставкових проєктів, в тому числі за кордоном.

Коли: до 16 квітня, з 10.00 до 20.00. Вхід вільний.

Місце проведення: простір «Цінності», вул. Володимирська, 69.