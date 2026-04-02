Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
На виставці Рудницької представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка»
фото надане Анжелікою Рудницькою

Окрему вагу виставці додає історія частини робіт: вони пережили російську окупацію в Херсоні

У столичному просторі «Цінності» презентували експозицію «Великодній Сад» художниці та волонтерки Анжеліки Рудницької. Глядачі можуть побачити понад 40 унікальних робіт, виконаних у авторській голковій техніці. Про це повідомляє «Главком».

На виставці представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка», виконані у власній авторській техніці з матеріалів, що додають роботам фактурності і об’єму. У своїх творах художниця звертається до архаїчних символів, знайомих із писанкарства, кераміки та інших видів народного мистецтва, але не відтворює їх буквально – кожна робота є особистою інтерпретацією і новим прочитанням традиції.

Авторка виставки зазначає, що мистецтво сьогодні виконує не лише естетичну, а й підтримуючу функцію. «Зараз непростий емоційний час, коли іноді важко навіть почати малювати. Але мистецтво наснажує. Люди приходять, творять, співають – і так підтримують одне одного. Це своєрідна арттерапія і той заряд енергії, який нам усім потрібен», – наголосила Рудницька.

За словами художниці, створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією
За словами художниці, створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією
фото надане Анжелікою Рудницькою

За словами художниці, створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією. Щороку вона намагається осмислити символ писанки по-новому – через нові образи, настрої та власний стан. За словами Рудницької, цього року процес дається непросто через складний емоційний контекст, однак ідеї вже з’являються, і нова робота ще може народитися до свята.

Дерево-писанка, створене Рудницькою
Дерево-писанка, створене Рудницькою
фото надане Анжелікою Рудницькою

Авторська серія виконана в унікальній голковій техніці, де традиційні символи відкриваються через особистий, креативний погляд авторки. Виставка стала камерним проєктом, присвяченим великодній символіці та переосмисленню українських традицій у сучасному мистецтві.

Виставка стала камерним проєктом, присвяченим великодній символіці
Виставка стала камерним проєктом, присвяченим великодній символіці
фото надане Анжелікою Рудницькою

Окрему вагу виставці додає історія частини робіт: вони пережили російську окупацію в Херсоні. Картини були запаковані та зберігалися у підвалі, який виявився замінованим. За словами авторки, врятувало їх від знищення тільки диво. Сьогодні ці роботи повернулися до глядача і представлені в межах окремої великодньої експозиції – раніше вони експонувалися лише у складі більших виставкових проєктів, в тому числі за кордоном.

У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад» фото 1
фото надане Анжелікою Рудницькою
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад» фото 2
фото надане Анжелікою Рудницькою
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад» фото 3
фото надане Анжелікою Рудницькою

Коли: до 16 квітня, з 10.00 до 20.00. Вхід вільний.

Місце проведення: простір «Цінності», вул. Володимирська, 69.

Теги: Київ Великдень 2026 Анжеліка Рудницька

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua