У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
Окрему вагу виставці додає історія частини робіт: вони пережили російську окупацію в Херсоні
У столичному просторі «Цінності» презентували експозицію «Великодній Сад» художниці та волонтерки Анжеліки Рудницької. Глядачі можуть побачити понад 40 унікальних робіт, виконаних у авторській голковій техніці. Про це повідомляє «Главком».
На виставці представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка», виконані у власній авторській техніці з матеріалів, що додають роботам фактурності і об’єму. У своїх творах художниця звертається до архаїчних символів, знайомих із писанкарства, кераміки та інших видів народного мистецтва, але не відтворює їх буквально – кожна робота є особистою інтерпретацією і новим прочитанням традиції.
Авторка виставки зазначає, що мистецтво сьогодні виконує не лише естетичну, а й підтримуючу функцію. «Зараз непростий емоційний час, коли іноді важко навіть почати малювати. Але мистецтво наснажує. Люди приходять, творять, співають – і так підтримують одне одного. Це своєрідна арттерапія і той заряд енергії, який нам усім потрібен», – наголосила Рудницька.
За словами художниці, створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією. Щороку вона намагається осмислити символ писанки по-новому – через нові образи, настрої та власний стан. За словами Рудницької, цього року процес дається непросто через складний емоційний контекст, однак ідеї вже з’являються, і нова робота ще може народитися до свята.
Авторська серія виконана в унікальній голковій техніці, де традиційні символи відкриваються через особистий, креативний погляд авторки. Виставка стала камерним проєктом, присвяченим великодній символіці та переосмисленню українських традицій у сучасному мистецтві.
Окрему вагу виставці додає історія частини робіт: вони пережили російську окупацію в Херсоні. Картини були запаковані та зберігалися у підвалі, який виявився замінованим. За словами авторки, врятувало їх від знищення тільки диво. Сьогодні ці роботи повернулися до глядача і представлені в межах окремої великодньої експозиції – раніше вони експонувалися лише у складі більших виставкових проєктів, в тому числі за кордоном.
Коли: до 16 квітня, з 10.00 до 20.00. Вхід вільний.
Місце проведення: простір «Цінності», вул. Володимирська, 69.
Коментарі — 0