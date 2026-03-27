Шахрайство з грошима на закупівлю дронів: у Києві перед судом постане 54-річна жінка

glavcom.ua
У тематичних Telegram-каналах для волонтерів підозрювана видавала себе за перевіреного постачальника дронів Mavic із-за кордону
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Подільська окружна прокуратура Києва направила до суду звинувачення стосовно 54-річної жінки. Її підозрюють у шахрайстві з грошима на закупівлю безпілотників Mavic. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

За даними слідства, організаторкою схеми була донька обвинуваченої. У тематичних Telegram-каналах для волонтерів вона видавала себе за перевіреного постачальника дронів Mavic із-за кордону.

Для оплати замовлень дівчина надавала покупцям банківські реквізити своєї матері. Протягом 2024 року на ці рахунки потерпілі перерахували 540 тис. грн. Обіцяної техніки волонтери так і не отримали, а гроші фігуранти привласнили.

Дії 54-річної жінки кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах).

Матеріали досудового розслідування щодо організаторки шахрайства та ще одного її спільника виділено в окреме провадження, їх оголошено у розшук.

Наразі обвинувачена матір постане перед судом, а правоохоронці продовжують заходи для затримання інших членів групи. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу псевдоворожок, які ошукували українців. За даними слідства, шахраї виманили у людей майже півтора мільйона гривень. Серед потерпілих – родини військових та загиблих захисників. Операцію провели кіберполіцейські разом зі слідчими Дарницького управління поліції та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Також поліція Київщини спільно зі Службою безпеки України викрили 57-річного іноземця, який налагодив схему збагачення на допомозі для українських захисників. Зловмисник привласнював майно, яке мало йти на фронт, та продавав його «на сторону». Слідство встановило, що 57-річний іноземець підробляв акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та надавав їх директору одного з благодійних фондів, зазнаючи у документах недостовірні відомості про нібито передачу майна для потреб ЗСУ. 

