Куди сходити у Києві 30 березня – 5 квітня: дайджест культурних подій

Київ готується до тижня гучних мистецьких відкриттів та масштабних музичних шоу. У столиці вперше покажуть містичну серію гравюр іспанського генія Франсіско Гої, Молодий театр представить драматичну прем’єру про останні дні легендарної Сари Бернар, а Палац Спорту збирає меломанів на першому великому концерті Jerry Heil.

«Главком» підготував добірку подій на 30 березня – 5 квітня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Зміст

Музеї

Виставка «Диспаратес»

З нагоди 280-ї річниці від дня народження іспанського художника Франсіско Гої Музей Ханенків уперше представить в Україні знамениту серію гравюр «Диспаратес» (Los Disparates).

Виставка складатиметься з трьох взаємопов’язаних частин: творів Гої, 23-метрового розпису від харківської дитячої артстудії Aza Nizi Maza, у якому серію Гої переосмислено як сновидіння про дорослішання вигаданої підлітки Франциски Талан, а також текстових рефлексій сучасних авторок, створених у межах відкритого опенколу.

«Творчість Гої відкриває простір для дискусій. Хто він? Проявник патологічного насилля, що панує в світі, критик суспільства, який використовує наслідки катаклізмів як матеріал для творчості? Друг примар і чудовиськ, приборкувач мороку або той, хто прагнув об’єднати людей усіх часів в одному безперервному карнавалі? Немає однієї безпомильної відповіді», – зазначають кураторки виставки.

Коли: 3 квітня – 26 липня 2026 року

Місце проведення: Музей Богдана і Варвари Ханенків, вул. Терещенківська,15-17.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Оперета «Кавова кантата»

Один з найвідоміших композиторів, авторів класичної музики, Йоганн Себастьян Бах одного разу написав твір, назву якому дав «Кавова кантата». Зробив він це через шалене кохання до кави – невідомо, але на сьогоднішній день його музика лягла в основу яскравого і цікавого спектаклю. Його суть незмінно зводиться до одного – до задоволення і прагнення отримувати кожну його краплю щодня.

«Кавову кантату» можна назвати свого роду легкої сатирою на тему того, до чого найбільше прив'язана людина. Кавоманів повно навіть сьогодні, а в той час, коли було написано твір, світ відчув справжнісінький бум і гарячку, породжену любителями цього напою. Головна героїня вистави – юна дівчина, яка не може відмовити собі в задоволенні, щоб не випити хоча б одну чашечку запашного напою. Тільки ось всі інші домочадці, включаючи її батьків, категорично проти такого її захоплення і всіляко намагаються відмовити юну леді від цієї дурості. Але головна героїня стійко стоїть на сторожі власного задоволення і в божевільних фарбах описує всю красу і відчуття від кожного ковтка.

Коли: 31 березня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Тайна вечеря без Ісуса»

Вистава «Тайна вечеря без Ісуса» створена зі слів реальних людей, яким часто не дають можливості висловитись. Це вистава про покоління, яке виросло на очікуванні великої любові й опинилося в світі, де доводиться бути своїм власним месією. Про самотність за спільним столом. Про віру, яка приречена, але все ще може трансформуватись у відповідальність.

Стіл накрили. Питання склали щирі й продумані. Час би сісти, розділити трапезу й готуватись до великої жертви з любові, але Ісус не прийшов.

А хто за столом тоді буде Юдою?

Виставу створили за принципом вербатім в рамках «Школи Ажнова». Протягом трьох місяців виконавці спілкувались із реальними персонажами, досліджували їхній світогляд, переймали манеру говорити, взаємодіяти.

У виставі присутні: ненормативна лексика, мова ворога, сцени тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин. Заклад не пропагує вживання алкоголю, тютюну чи інших заборонених речовин та не підтримує їх поширення.

Коли: 31 березня та 1 квітня о 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Премєра вистави «Жити, не очікуючи смерті»

Вистава «Жити, не очікуючи смерті» і– це історія останнього літа життя легендарної французької акторки Сари Бернар. Сюжет розгортається на узбережжі Середземного моря, де хвора, але сповнена внутрішньої сили акторка разом зі своїм багаторічним компаньйоном Піту реконструює історію власної слави, сповнену іронії та гіркої самотності.

Спогади про власні тріумфи, блискучі ролі та бурхливе особисте життя переплітаються з теперішнім – тихим, крихким існуванням, наповненим внутрішньою гідністю. Перед нами постає образ жінки, яка прожила життя сповна й навіть перед обличчям хвороби не відмовляється від своєї головної ролі – бути живою.

«Жити, не очікуючи смерті» – це історія про мистецтво і пам’ять, про славу і самотність, але передусім про вибір жити попри все. Про здатність зберігати гідність, іронію та жагу до життя навіть тоді, коли завіса вже майже опустилась.

Коли: 2 квітня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр, вул. Прорізна, 17

Концерти

Mr.DiVibe Svitlo Ye. Концерт-вечірка

Дмитро Чубаков (Mr.DiVibe) – київський DJ та організатор легендарних вуличних вечірок, які стали символом світла і музики під час блекаутів. Його open-air сети збирали тисячи людей у різних районах Києва від Русанівки до Оболоні та Київського моря. Там, де було темно, з’являлась музика, люди і відчуття єдності.

4 квітня відбудеться концерт-вечірка Svitlo Ye. Це продовження тієї самої історії – про світло всередині нас, про свободу танцювати, про людей, які збираються разом заради енергії, підтримки і справжнього вайбу.

Mr.DiVibe створює атмосферу, де музика стає спільним пульсом залу. House, groove і живе відчуття моменту – коли ти розумієш: Svitlo Ye.

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Мій Music Hall

Продюсерка Олена Мозгова презентує новий музичний проєкт «Мій Music Hall», який об'єднає на одній сцені представників різних жанрів української естради. Програма вечора включатиме як відомі хіти, так і прем’єри нових композицій.

Організатори обіцяють живий звук та несподівані дуети артистів. Особливістю концерту стане телевізійна зйомка, за результатами якої буде створено відеоверсію шоу.

Коли: 4 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Перший концерт Jerry Heil у Палаці Спорту

4 квітня 2026 року найпопулярніша українська поп-артистка на Spotify Jerry Heil збирає свій перший концерт у Палаці Спорту. Концерт у Палаці Спорту – це те, про що співачка давно мріяла. Н

«4 квітня 2026 року – важлива дата для мене, і ви згодом зрозумієте, чому саме цей день ми обрали для Палацу Спорту. Поки що це маленька таємниця», – каже співачка.

На глядачів чекають яскраві постановки, нові сценічні образи та несподівані зіркові гості. На концерті лунатимуть відомі пісні співачки: «Стіни», Bronia, «В пустій кімнаті», «Козацького роду», «Мрія».

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Микола Мозговий: музика, що змінила епоху

5 квітня 2026 року відбудеться концерт пам’яті та вшанування людини-легенди, чий голос і мелодії стали символом української естради. В цей вечір зірки заспівають найкращі пісні Миколи Мозгового. Золотий репертуар маестро – це музика, яку співають мільйони. Його пісні наповнені щирістю, любов’ю до життя, України та рідних людей.

«Минає день, минає ніч», «Край, мій рідний край», «Любов останньою ніколи не буває», «Золотиста осінь», «Материнська любов» та ще десятки пісень, які змінили епоху та ніколи не втрачають актуальності.

Головною особливістю вечора стануть ексклюзивні та несподівані аранжування всім відомих композицій. На сцені зберуться найкращі українські виконавці, а кожен гість зможе відчути себе частиною великої музичної історії.

Коли: 5 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

«Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен. Тут немає переможців і переможених, бо головна мета – показати, що навіть найсерйозніші конфлікти можна розрядити жартом. Це про любов, непорозуміння і про те, як сміх може стати найкращою формою терапії.

Коміки:

Даня Повар @povardanil Богдан Богаченко @bodya_bohachenko Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha Наталія Скорик @natali.skoryk

Коли: 2 квітня, 19:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу»

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного стендапу» – це відмінна можливість посміятись. Underground Standup Club – місце, де коміки «Підпільного стендапу» виступають регулярно.

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі дарують глядачам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Олександр Качура. імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Свят Загайкевич – засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, один із королів крінжу.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний квадрат».

Коли: 4 квітня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15