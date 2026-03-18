В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків дрона

glavcom.ua
Уламки російського БпЛА були знайдені в в Голосіївському районі столиці
фото: ДСНС (ілюстративне)

Унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав

У Києві під час останньої повітряної тривоги уламки збитого безпілотниками впали на дах нежитлової будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Зазначається, що уламки було знайдено в Голосіївському районі. «На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, станом на 18:22 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 18:42 в столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Раніше повідомлялося про ранкову нетипову атаку на столицю 16 березня 2026 року. Тоді ворог випустив близько 30 безпілотників, частина з яких була обладнана новітніми системами керування. Це дозволяло росіянам маневрувати дронами безпосередньо під час польоту.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, принаймні частина збитих БпЛА була оснащена mesh-мережами та іншими каналами зв’язку. Такі системи дозволяють безпілотникам «спілкуватися» між собою або керуватися оператором у режимі реального часу, що раніше було рідкістю для звичайних «шахедів».

До слова, під час масованої атаки дронів на столицю 16 березня 2026 року, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.

Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року
В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків дрона
П’яний киянин напав на медиків, які прибули на виклик рятувати його життя
На станції метро «Лук’янівська» завершено заміну вхідних дверей
Поїзд №723 Харків – Київ курсує з пересадками: роз’яснення «Укрзалізниці»
Розтрата 2,1 млн грн на ремонті парку: посадовець «Київзеленбуду» постане перед судом
