У Києві відкрилася виставка, присвячена тризубу



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Фото: Радіо Свобода Виставка, присвячена тризубу

Виставка «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України» відкрилася на Хрещатику

У четвер, 23 серпня, у Києві відкрили виставку «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України», присвячену тризубу.

Її організатори пояснюють, що в 1918 році власницький знак із монет часів князя Київської Русі Володимира Великого взяли за основу для малюнків герба та печатки Української Народної Республіки.

«Що означає тризуб – досі достеменно невідомо, жодне з його тлумачень не є остаточним і переконливим. Але державний герб не конче мусить щось означати. «…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною і культурною історією», – писав Михайло Грушевський у статті «Український Державний герб» наприкінці лютого 1918 року, невдовзі після узаконення Тризуба символом УНР», – розповів співавтор виставки, заступник головного редактора видавництва «Родовід» Богдан Завітій.

Виставка присвячена роботам Василя Кричевського, Георгія Нарбута, Павла Ковжуна, Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Андрія Гречила, Івана Турецького, Олексія Кохана та інших.

Як відомо, у Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора. У Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.

Джерело: Радіо Свобода