У Києві «відьма» обікрала 19-річну дівчину на 120 тис. грн

У Києві затримали 49-річну жінку, яка видавала себе за «відьму»

Поліцейські швидко викрили шахрайку, яка видурила у потерпілої золоті прикраси під виглядом ритуалу

У столиці поліція затримала 49-річну жінку, яка переконала 19-річну дівчину, що на ній порча, і для її «зняття» потрібні золоті прикраси. Вартість викраденого склала близько 120 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

На одній із зупинок громадського транспорту в Дніпровському районі столиці до 19-річної киянки підійшла жінка, яка представилась «ворожкою». Вона переконала потерпілу, що на ній нібито порча, і для її «зняття» потрібно принести коштовності.

«Заради «порятунку» самопроголошена «чаклунка» запропонувала провести «ритуал очищення», – повідомили у поліції.

Золото, яке шахрайка видурила у 19-річної дівчини під виглядом ритуалу фото: поліція Києва

Дівчина винесла з дому золоті прикраси загальною вартістю близько 120 тис. грн. Під час «обряду» зловмисниця загорнула коштовності у грошову купюру та, скориставшись неуважністю потерпілої, непомітно сховала їх під одяг, після чого втекла.

