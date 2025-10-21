Головна Київ Новини
У Києві «відьма» обікрала 19-річну дівчину на 120 тис. грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Поліція Києва
У Києві затримали 49-річну жінку, яка видавала себе за «відьму»

Поліцейські швидко викрили шахрайку, яка видурила у потерпілої золоті прикраси під виглядом ритуалу

У столиці поліція затримала 49-річну жінку, яка переконала 19-річну дівчину, що на ній порча, і для її «зняття» потрібні золоті прикраси. Вартість викраденого склала близько 120 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

На одній із зупинок громадського транспорту в Дніпровському районі столиці до 19-річної киянки підійшла жінка, яка представилась «ворожкою». Вона переконала потерпілу, що на ній нібито порча, і для її «зняття» потрібно принести коштовності.

«Заради «порятунку» самопроголошена «чаклунка» запропонувала провести «ритуал очищення», – повідомили у поліції. 

Золото, яке шахрайка видурила у 19-річної дівчини під виглядом ритуалу
Золото, яке шахрайка видурила у 19-річної дівчини під виглядом ритуалу
фото: поліція Києва

Дівчина винесла з дому золоті прикраси загальною вартістю близько 120 тис. грн. Під час «обряду» зловмисниця загорнула коштовності у грошову купюру та, скориставшись неуважністю потерпілої, непомітно сховала їх під одяг, після чого втекла.

Нагадаємо, що поліція Києва оперативно затримала 21-річного нападника, який у Святошинському районі відібрав у військового сумку з телефоном, ноутбуком та понад 30 тис. грн. Молодик нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за схожий злочин. Викрадене вилучили, а затриманому загрожує кримінальна відповідальність за розбій.

