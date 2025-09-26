У Броварах 24-річний чоловік влаштував стрілянину у людному місці

Порушник громадського спокою здійснив не менше семи пострілів у повітря

У Броварах поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину у повітря у одному із закладів міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що чоловік декілька разів вистрілив у повітря, перебуваючи у одному із закладів міста, Поліція, яка прибула на місце події, встановила, що між фігурантом та відвідувачем закладу стався словесний конфлікт. Порушник здійснив не менше семи пострілів у повітря зі зброї, та наніс декілька ударів громадянину.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника у процесуальному порядку. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Зброю вилучено.

За даним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї. Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння і цей факт викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки.

До слова, в Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. Задекларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів.