У Бельгії затримано підозрюваних у підготовці замаху на прем’єра

Напад на прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера мав бути натхненним джихадистською ідеологією та був спрямований проти політиків

Федеральна прокуратура затримала трьох чоловіків за підозрою у підготовці замаху

У Бельгії правоохоронці запобігли спробі теракту, спрямованого проти прем’єр-міністра країни Барта Де Вевера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Як відомо, федеральна прокуратура затримала трьох чоловіків за підозрою у підготовці замаху. Під час спецоперації було ліквідовано підозрюваний терористичний осередок, який, за даними слідства, планував напад на главу уряду.

Затриманими виявилися троє молодиків 2001, 2002 і 2007 року народження. У місті Дерне на півночі Бельгії слідчі виявили саморобну вибухівку, яку підозрювані нібито планували прикріпити до дрона для атаки. Також вилучено 3D-принтер і електронні компоненти.

У прокуратурі заявили, що напад мав бути натхненним джихадистською ідеологією та був спрямований проти політиків.

Як відомо, слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія.

Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

«Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину», – йдеться в повідомленні.

Раніше вбивство Андрія Парубія було кваліфіковано за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю). Тепер же дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Нагадаємо, Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

До слова, Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння Андрію Парубію звання Героя України.