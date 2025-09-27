Головна Країна Кримінал
У Тернополі жінка серед вулиці вдарила чотирирічну дитину

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Тернополі жінка серед вулиці вдарила чотирирічну дитину
Правоохоронці розшукали нападницю, вона не змогла пояснити, чому скривдила дитину
За словами матері дівчинки, інцидент стався, коли вона зайшла до пекарні, а дитина залишилася біля входу

У Тернополі жінка на вулиці вдарила 4-річну дівчинку. Правоохоронці розшукали нападницю, вона не змогла пояснити, чому скривдила дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Тернопільщини.

Жителька Тернополя звернулася до правоохоронців та повідомила, що невідома жінка на вулиці вдарила її 4-річну доньку.

За словами заявниці, інцидент стався, коли вона зайшла в пекарню, а дівчинка залишилася біля входу.

За допомогою камер відеоспостереження поліціянти встановили особу підозрюваної та розшукали її. Нею виявилася 53-річна тернополянка. Жінка не змогла пояснити свій вчинок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає штраф до 8500 гривень, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи до одного року.

Нагадаємо, у Швейцарії в Цивільному кодексі офіційно закріплено принцип ненасильницького виховання дітей. Відповідну поправку схвалила верхня палата парламенту країни.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації. 

Теги: штраф жінка дитина поліція Тернопільщина

