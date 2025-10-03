«Препарати для схуднення» з Азії: поліція Києва ліквідувала канал збуту психотропів на 52 млн грн

Препарати з Азії продавали через інтернет як «чудо-засіб» для схуднення

Організатори налагодили незаконне ввезення, зберігання та продаж психотропів під виглядом ліків

Поліція Києва ліквідувала масштабний канал збуту психотропних речовин під виглядом препаратів для схуднення. Вартість вилучених препаратів за попередньою оцінкою перевищує 52 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили у столичній поліції, ділки організували ввезення заборонених речовин із країн Азії в обхід митного контролю. В Україну вони потрапляли у вигляді капсул для схуднення. Надалі їх перепаковували у двох орендованих складах та розповсюджували через інтернет-магазин.

Слідство встановило, що до злочинного угруповання входило 13 осіб, кожен з яких виконував свою роль – від організації незаконного ввезення до зберігання та збуту. Організували незаконний «бізнес» мешканець Київщини разом зі своєю співмешканкою. Вони забезпечували ввезення психотропу під виглядом капсул для схуднення з країн східної та центральної Азії в Україну поза митним контролем. Надалі ділки зберігали заборонені речовини у двох орендованих складських приміщеннях, а також організовували оптові поставки препаратів іншим учасникам групи по всій країні, які надалі збували їх через створений інтернет-магазин та на популярних інтернет-платформах.

Поліція Києва ліквідувала масштабний канал збуту психотропних речовин під виглядом препаратів для схуднення

«Всі ці препарати фігуранти рекламували як «диво-засіб» із натуральним складом для легкого схуднення та швидкого результату без жодних зусиль», – повідомили у поліції.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько півмільйона пігулок із вмістом психотропної речовини

Слідство встановило, що до злочинного угруповання входило 13 осіб

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько півмільйона пігулок із вмістом психотропної речовини – сибутрамін, та препарати з ознаками фальсифікації. Їх вартість за цінами «чорного» ринку становить понад 52,2 млн грн.

Поліція Києва ліквідувала масштабний канал збуту психотропних речовин під виглядом препаратів для схуднення

Двом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах. Після проведення експертиз слідчі ухвалять рішення щодо додаткових кваліфікацій та повідомлення про підозру іншим фігурантам.

