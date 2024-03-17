У Києві відзавтра буде обмежено рух авто в одному з районів

Комунальники проведуть ремонтні роботи в Голосіївському районі

У період 18-20 березня в Голосіївському районі Києва на деяких ділянках може бути обмежено рух транспорту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Київавтодор» попередив, що 18 та 19 березня з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху у лівій смузі. Дорожники очищатимуть розділювальну смугу від піскозмету.

Із 18 до 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватська, Новопирогівська, Покільська та Набережно-Печерською дорогою. Обмеження діятимуть у зв'язку з ремонтом вулично-дорожньої мережі.

Нагадаємо, що рівень води у Дніпрі в межах Києва піднявся до відмітки 601 см над «0» поста. Це є абсолютним максимумом із початку 2024 року.