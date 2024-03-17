У Києві відзавтра буде обмежено рух авто в одному з районів
Комунальники проведуть ремонтні роботи в Голосіївському районі
У період 18-20 березня в Голосіївському районі Києва на деяких ділянках може бути обмежено рух транспорту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
«Київавтодор» попередив, що 18 та 19 березня з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху у лівій смузі. Дорожники очищатимуть розділювальну смугу від піскозмету.
Із 18 до 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватська, Новопирогівська, Покільська та Набережно-Печерською дорогою. Обмеження діятимуть у зв'язку з ремонтом вулично-дорожньої мережі.
Нагадаємо, що рівень води у Дніпрі в межах Києва піднявся до відмітки 601 см над «0» поста. Це є абсолютним максимумом із початку 2024 року.
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