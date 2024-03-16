Фінляндія ввела заборону на авто з російськими номерами

В окремих випадках керування авто з російськими номерами у Фінляндії все ще дозволено

Автівки з російськими номерами повинні були залишити Фінляндію до 16 березня

Відсьогодні у Фінляндії заборонено їздити на автомобілях, зареєстрованих у Росії, без спеціального дозволу. Про це повідомила фінська митна служба, передає Ilta-Sanomat.

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Зазначається, що тепер автомобіль із російськими номерами у Фінляндії може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі Європейського союзу.

Однак в окремих випадках керування авто з російськими номерами дозволено. Наприклад, забороні не підлягатимуть студенти денної форми навчання, люди, які працюють за строковим трудовим договором, або громадяни ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають у РФ. Проте вони мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до того, як заборона набула чинності.

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Нагадаємо, у вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже перебувають на території країни.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

До слова, у Литві з 11 березня конфіскуватимуть машини на російських номерах. Уникнути цього можна, якщо змінити реєстраційний номер автомобіля на литовський або іншої країни Європейського Союзу до цього дня, або якщо вивезти авто з країни.