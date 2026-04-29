Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора Університету Шевченка

glavcom.ua
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Студентського парламенту КНУ.

«Звільнити Бугрова Володимира Анатолійовича з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 квітня 2026 року у зв’язку із закінченням строку дії контракту від 29 квітня 2021 року №1-43», – йдеться в наказі міністерства, який опубліковано в телеграм-каналі Студпарламенту КНУ.

Наказ про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова
фото: соцмережі

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Перший – «корупційний». Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Другий – «інтимний». «Секс‑скандал» тягнеться за Бугровим з 2022 року, і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор. Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності Бугрова, причому її ініціатором виступив сам університет. Втім Студпарламент університету Шевченка має сумніви щодо незалежності перевірки, доки чинний ректор лишається на посаді. Студентське самоврядування навіть оголосило акцію протесту проти Бугрова, що має відбутися 1 квітня о 12:00 під стінами червоного корпусу.

