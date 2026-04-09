Стихійне сміттєзвалище в Ірпені: прокуратура вимагає компенсації понад 5 млн грн

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Стихійне сміттєзвалище в Ірпені: прокуратура вимагає компенсації понад 5 млн грн
Звалище відходів площею понад 3,4 га, яке було створене в межах міста з порушенням вимог природоохоронного законодавства – у безпосередній близькості до річки Буча
фото: прокуратури Київщини

Сміттєзвалище поблизу річки Буча створює реальну загрозу для здоров’я людей і може призводити до гострих інфекційних захворювань

Київська обласна прокуратура стала на захист екологічних інтересів держави та громади Ірпеня. До суду подано позов через незаконне сміттєзвалище, яке фактично перетворилося на джерело небезпеки для здоров’я людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прокуратуру Київщини.

Йдеться про звалище відходів площею понад 3,4 га, яке було створене в межах міста з порушенням вимог природоохоронного законодавства – у безпосередній близькості до річки Буча.   

Загальна сума завданих довкіллю збитків – понад 5 млн грн
Загальна сума завданих довкіллю збитків – понад 5 млн грн
фото: Київська обласна прокуратура

За даними слідства та експертиз:

  • у ґрунтах зафіксовано перевищення бактерій кишкової палички більш ніж у 1000 разів;
  • виявлено суттєве забруднення поверхневих вод річки Буча;
  • зафіксовано наявність патогенної мікрофлори та важких металів у ґрунтах.

Це створює реальну загрозу для здоров’я людей і може призводити до гострих інфекційних захворювань.   

Загальна сума завданих довкіллю збитків – понад 5 млн грн.

Прокуратура встановила, що звалище виникло на підставі незаконного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Більше того, ця ситуація вже призвела до надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня.   

З огляду на це, прокуратура в інтересах держави звернулася до Господарського суду Київської області з вимогами:

  • стягнути з Ірпінської міської ради понад 5 млн грн збитків;
  • визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування;
  • зобов’язати ліквідувати незаконне звалище;
  • провести заходи з відновлення ґрунтів і вод річки Буча.   

Суд уже відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, у приватному секторі на Осокорках комунальники ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке створили самі ж жителі району. Купу сміття було вивезено з вулиці Маслівка.  

