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Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми
Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян
фото з відкритих джерел

Кіберполіція поділилася, як вберегтися від аферистів

Понад 60% українців не можуть безпечно користуватися інтернетом, часто вони потрапляють на гачки аферистів та добровільно віддають гроші. У групах ризику люди похилого віку та діти. Але шахраям вдається обдурити навіть досвідчених користувачів інтернету.

При цьому кмітливість шахраїв виходить за рамки вже добре знайомих українцям афер, тож з’являються нові способи ошукування. Департамент кіберполіції Національної поліції України розповів про найпоширеніші схеми шахрайств та основні правила безпеки, які допоможуть викрити аферистів.

Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми фото 1

Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян. Зловмисники здатні обдурити дітей, пенсіонерів та намагатись розчинитись у просторах інтернету, не залишивши слідів злочину.

Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми фото 2

Продаж дешевих товарів «з рук у руки»

Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари – будьте насторожі. Це можуть бути шахраї! У такий спосіб вони намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші. Пам’ятайте: «безкоштовний сир – тільки в мишоловці».

Що робити?

  1. Не пускайте незнайомців додому.
  2. Залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв.
  3. Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

«Грошова реформа»

Якщо до вас навідаються незнайомці й скажуть, що у зв’язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові, знайте: це -100% шахраї. У такий спосіб вони намагаються привласнити всі ваші заощадження.

Що робити?

  1. Не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свою домівку.
  2. Розкажіть про візит родичам.
  3. Завжди радьтеся з тими, кому довіряєте.
  4. Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

«Дзвінки від імені представників банків»

«Вашу карту заблоковано», «з вашого рахунку хочуть списати гроші», «нові правила під час воєнного стану» – зловмисники, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, аби отримати доступ до ваших банківських карток.

Як тільки невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у CMC, знайте: це – шахраї. Пам’ятайте: навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Що робити?

  1. Покладіть слухавку.
  2. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.

«Ваш родич у біді»

Якщо вам телефонують (часто вночі або вранці) та повідомляють, що родич потрапив у біду, і просять передати гроші – це шахрайство. Зловмисники можуть видавати себе за сина/дочку,  онука/онучку, які начебто потрапили у біду (скоїли
ДТП, опинилися у поліції тощо). Шахраї можуть представлятися лікарями або поліцейськими й пропонувати свою допомогу у вирішенні «проблеми» за винагороду, яка може становити від тисячі до десятків тисяч гривень, а інколи навіть кілька тисяч доларів.

Що робити?

  1. Покладіть слухавку.
  2. Перевірте, де ваш родич.
  3. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.

«Соціальні виплати під час війни»

«Під час війни ви можете отримати соціальну допомогу» найчастіше шахраї надсилають смс-повідомлення про отримання різноманітних виплат від органів влади або благодійних фондів та просять надати таку інформацію: ваші анкетні дані, номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки та термін її дії. Пам’ятайте: назвавши ці дані, ви надаєте шахраям доступ до вашого рахунку, тож вони можуть вкрасти всі ваші заощадження.

Що робити?

  1. Покладіть слухавку.
  2. Зверніться до своїх родичів або представників влади та перевірте, чи дійсно ви
    можете отримати такі виплати.
  3. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

Виграші призів (авто, побутова техніка)

«Ви виграли автомобіль або побутову техніку»- не поспішайте виконувати всі настанови незнайомців. Зазвичай у надісланому смс вказаний номер, за яким можна отримати детальну інформацію. Коли телефонуєте, вам розповідають умови, які потрібно виконати, щоб отримати «приз». Як правило, вам пропонують сплатити 1% від вартості виграного товару. Але як тільки ви це зробите, незнайомці перестають виходити на зв’язок і зникають.

Що робити?

  1. Подумайте, чи брали ви участь в акціях чи конкурсах.
  2. Не перераховуйте гроші незнайомцям.
  3. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

Нагадаємо, раніше поліція викрила шахраїв, які пропонували за гроші повернути захисників з полону. Зловмисники телефонували родичам зниклих захисників, представляючись російськими військовими, членами ПВК «Вагнер» або інших збройних формувань. 

До слова, депутата однієї із міських рад Сумської області викрили в організації псевдозборів коштів на потреби військових через шахрайські кол-центри.

Зауважимо, кіберполіція розповіла про шахрайські схеми під час війни. Найрозповсюдженішими схемами шахрайства в умовах воєнного стану є: псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення, продаж неіснуючих товарів, зокрема й військової амуніції.

Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства під виглядом організації переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, шахрайства під приводом надання інформації щодо безвісно зниклих громадян.

Кіберполіція закликає громадян перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, вказані на сайті НБУ, або через додаток «Дія». Громадянам варто, за можливості, надавати перевагу післяплаті за товари та послуги.

Крім того, Нацбанк попереджає українців про нові шахрайські схеми під час війни.

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Теги: шахрайство

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