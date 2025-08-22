Головна Київ Новини
Столичний фунікулер відновлює роботу після щорічного планового ремонту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столичний фунікулер відновлює роботу після щорічного планового ремонту
Шорічні ремонти є обов’язковими, щоб електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів

Вагони фунікулера успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням

У п’ятницю, 22 серпня, об 12:00, київський фунікулер відновив роботу після завершення щорічних планових робіт.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

За словами виконувачки обов’язків генерального директора «Київпастрансу» Тетяни Тараско, фахівці виконали низку важливих робіт для забезпечення безпечної та комфортної експлуатації.

Зокрема, було відремонтовано машинну, компресорну та тиристорну зали, а також проведено скорочення троса і натяг контактної мережі. Крім того, оновлено розмітку на сходах, виконано малярні роботи та частковий ремонт дверей вагонів. Також були відновлені колеса, відрегульована пневмосистема та очищені пасажирські сидіння.

Вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

У «Київпастрансі» зазначають, що такі щорічні ремонти є обов’язковими, щоб електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів.

Нагадаємо, Комунальне підприємство «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон, водночас в КМДА кажуть про «найменший пасажиропотік влітку».  14 липня столичний фунікулер закрили на плановий ремонт, він триватиме до 22 серпня. Спільнота «Пасажири Києва» запитала дані пасажиропотоку у перевізника та вивчила досвід європейських країн. В Європі загалом цілорічні фунікулери також щороку закриваються на ремонт, однак ці роботи проходять пізно восени або рано навесні.

До слова, Ірина Матерухіна, мати 16-річного Максима Матерухіна, який трагічно загинув на фунікулері в Києві 7 квітня 2024 року, звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.  

