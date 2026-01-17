Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок

Чоловіка було визнано винним за статтею 336 КК України та призначено йому покарання

Мобілізований хотів служити на своїх умовах, але суд покарав його

На Тернопільщині суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який ухилився від призову за мобілізацією. Обвинувачений не визнав провини, заявивши, що не проти служити, але лише на власних умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Чортківського районного суду, у лютому 2023 року житель Тернопільщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним. Чоловіку вручили «бойову» повістку для відправлення у навчальний центр у Кам’янці-Подільському, проте у призначений час на збірний пункт він не з’явився.

У суді чоловік висунув власну версію подій: заявив, що його «забрали з вулиці», хоча він не перебував на обліку. Також він стверджував, що має серйозні проблеми з зором – складний астигматизм. А до всього наголосив, що не ухиляється від служби в принципі, але запропоновані частини йому «не підходять».

Одного разу чоловіка таки відправили до військової частини, але його повернули назад через «низькі морально-вольові якості».

Під час судового розгляду захист звернувся з клопотанням закрити справу за «зміною обстановки» (ст. 48 КК України). Адвокат надав довідку, що обвинувачений вивчається як кандидат на службу за контрактом у прикордонний санаторій «Немирів». Проте цей план провалився. З’ясувалося, що чоловік не пройшов внутрішню перевірку ДПСУ саме через наявність чинного кримінального провадження.

Суддя зауважив: «Обвинувачений не виявив щирого наміру йти служити, коли йому надавалася така можливість, а спроба піти на контракт виникла лише під загрозою вироку».

Хоча повторна ВЛК у 2025 році підтвердила проблеми з зором, лікарі чітко зазначили: чоловік придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та підрозділах логістики. Таким чином, стан здоров’я не давав йому права повністю ігнорувати повістку.

Свідок, заступник начальника РТЦК, підкреслив у суді, що жодних законних підстав для відстрочки у підсудного не було, а його небажання служити в конкретних підрозділах є суто суб’єктивним.

Чортківський районний суд визнав докази провини вичерпними та вирішив відмовити у звільненні від відповідальності через «зміну обстановки». Чоловіка було визнано винним за статтею 336 КК України та призначено йому покарання – три роки позбавлення волі.

