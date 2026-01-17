Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Чоловіка було визнано винним за статтею 336 КК України та призначено йому покарання
фото: glavcom.ua

Мобілізований хотів служити на своїх умовах, але суд покарав його 

На Тернопільщині суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який ухилився від призову за мобілізацією. Обвинувачений не визнав провини, заявивши, що не проти служити, але лише на власних умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Чортківського районного суду, у лютому 2023 року житель Тернопільщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним. Чоловіку вручили «бойову» повістку для відправлення у навчальний центр у Кам’янці-Подільському, проте у призначений час на збірний пункт він не з’явився.

У суді чоловік висунув власну версію подій: заявив, що його «забрали з вулиці», хоча він не перебував на обліку. Також він стверджував, що має серйозні проблеми з зором – складний астигматизм. А до всього наголосив, що не ухиляється від служби в принципі, але запропоновані частини йому «не підходять».

Одного разу чоловіка таки відправили до військової частини, але його повернули назад через «низькі морально-вольові якості».

Під час судового розгляду захист звернувся з клопотанням закрити справу за «зміною обстановки» (ст. 48 КК України). Адвокат надав довідку, що обвинувачений вивчається як кандидат на службу за контрактом у прикордонний санаторій «Немирів». Проте цей план провалився. З’ясувалося, що чоловік не пройшов внутрішню перевірку ДПСУ саме через наявність чинного кримінального провадження.

Суддя зауважив: «Обвинувачений не виявив щирого наміру йти служити, коли йому надавалася така можливість, а спроба піти на контракт виникла лише під загрозою вироку».

Хоча повторна ВЛК у 2025 році підтвердила проблеми з зором, лікарі чітко зазначили: чоловік придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та підрозділах логістики. Таким чином, стан здоров’я не давав йому права повністю ігнорувати повістку.

Свідок, заступник начальника РТЦК, підкреслив у суді, що жодних законних підстав для відстрочки у підсудного не було, а його небажання служити в конкретних підрозділах є суто суб’єктивним.

Чортківський районний суд визнав докази провини вичерпними та вирішив відмовити у звільненні від відповідальності через «зміну обстановки». Чоловіка було визнано винним за статтею 336 КК України та призначено йому покарання – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомогла своєму близькому родичу двічі незаконно перетнути кордон. Для реалізації схеми жінка, яка має інвалідність, уклала з чоловіком фіктивний шлюб. Мешканка Львова, будучи особою з інвалідністю II групи, вирішила допомогти своєму родичу виїхати з України в умовах воєнного стану. Оскільки законних підстав для виїзду чоловік не мав, пара розробила план із «одруженням».

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок. 

Читайте також:

Теги: мобілізація Тернопільщина вирок ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наті нещодавно перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади
Популярна українська блогерка мобілізувалася
21 грудня, 2025, 15:56
В інтервʼю «Главкому» омбудсменка розповідала, що Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними до служби
Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
23 грудня, 2025, 15:55
У Пужниках фахівці планують продовжити пошукові та ексгумаційні роботи
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
31 грудня, 2025, 06:34
Прикордонники найчастіше фіксують спроби незаконного перетину кордону до країн ЄС
Прикордонники повідомили, скільки українців торік намагалися втекти до Білорусі
2 сiчня, 08:09
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52
Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
6 сiчня, 18:52
У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину
У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок
10 сiчня, 18:15
Суд призначив чоловікові мінімальне покарання, передбачене статтею 336 КК України – три роки позбавлення волі
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
11 сiчня, 19:15
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
13 сiчня, 22:00

Суспільство

Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Поліг у запеклому бою під Бахмутом. Згадаймо Героя України Максима Стрижака
Поліг у запеклому бою під Бахмутом. Згадаймо Героя України Максима Стрижака

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua