Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ атакують російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Київ атакують російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлюється)
Атака на Київ. 6 червня, 2025
фото: glavcom.ua

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 24 січня Київ опинився під масованою атакою ударних дронів та ракет. Вибухи лунають у столиці та області, пише «Главком».

Місцева влада повідомляє про наслідки атаки у різних районах міста.

Голосіївський

У Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, там виникла пожежа. Також в цей район попрямували медики.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна у приватному будинку.

Солом'янський

У Соломʼянському районі влучання в шестиповерхову офісну будівлю.

Деснянський

У Деснянському районі зафіксовано влучання в нежитлову забудову.

Дніпровський

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження на території гаражів. За попередніми даними, там виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.

Дарницький

У Дарницькому районі через російський удар пошкоджено будівлю приватного медзакладу. Пошкоджені вікна, відомо про травмовану особу.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти атакують енергетичну інфраструктуру столиці та Київщини. 

Столична влада закликала усіх мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: вибух Київ обстріл балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 11 січня 2026 року всі завали на місці трагедії розібрано
Атака на Харків: завершено розбір завалів після удару 2 січня, зросла кількість жертв
11 сiчня, 11:53
Пропозиція на соняшникову олію в Україні обмежена через простої портів
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
Вчора, 12:13
Чоловік в момент удару перебував на власному подвір’ї та отримав смертельні поранення
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина
Вчора, 22:51
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
30 грудня, 2025, 15:54
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34
Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
9 сiчня, 02:55
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
15 сiчня, 09:21
У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
21 сiчня, 11:32
Відповідні служби продовжують обстеження та фіксацію наслідків атаки
Ранкова атака на Київщину: уламки дрона впали на територію дитсадка
22 сiчня, 13:58

Новини

Київ атакують російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлюється)
Київ атакують російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлюється)
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Енергетична криза у Києві. Кличко повідомив, скільки багатоповерхівок досі без тепла
Енергетична криза у Києві. Кличко повідомив, скільки багатоповерхівок досі без тепла
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря
Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
22 сiчня, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
22 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua