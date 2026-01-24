Київ атакують російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлюється)

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 24 січня Київ опинився під масованою атакою ударних дронів та ракет. Вибухи лунають у столиці та області, пише «Главком».

Місцева влада повідомляє про наслідки атаки у різних районах міста.

Голосіївський

У Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, там виникла пожежа. Також в цей район попрямували медики.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна у приватному будинку.

Солом'янський

У Соломʼянському районі влучання в шестиповерхову офісну будівлю.

Деснянський

У Деснянському районі зафіксовано влучання в нежитлову забудову.

Дніпровський

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження на території гаражів. За попередніми даними, там виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.

Дарницький

У Дарницькому районі через російський удар пошкоджено будівлю приватного медзакладу. Пошкоджені вікна, відомо про травмовану особу.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти атакують енергетичну інфраструктуру столиці та Київщини.

Столична влада закликала усіх мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.