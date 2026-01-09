У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро

Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у низці районів Києва

Через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів. Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі.

Зокрема, через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна». Інтервал руху – 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» – «Лісова» тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях – без змін.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.