На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло
Підозрювана у вбивстві чоловіка
фото: поліція Дніпропетровської області

Останки вбитого чоловіка жінка скинула у вигрібну яму на території домоволодіння

У Павлограді правоохоронці затримали 58-річну жінку за підозрою у жорстокому вбивстві свого цивільного чоловіка. Трагедія сталася вранці 24 січня під час побутової сварки, яка переросла у насильство. Про це сьогодні повідомили у поліції Дніпропетровської області, пише «Главком».

Слідство встановило, що в ході конфлікту жінка схопилася за сокиру та завдала опоненту численних ударів, від яких той помер на місці. Намагаючись уникнути відповідальності та приховати сліди злочину, підозрювана розчленувала тіло загиблого та скинула останки у вигрібну яму на території домоволодіння.

Правоохоронці Павлоградського районного відділу поліції оперативно затримали фігурантку. Наразі їй офіційно оголошено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, поліція встановлює всі обставини події.

фото: поліція Дніпропетровської області

Як відомо, у Шевченківському районі Києва поліцейські затримали 54-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної дружини. Трагедія сталася під час чергової сварки на ґрунті ревнощів. 

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство жінки у одній з квартир Шевченківського району. На місці події правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки зі слідами удушення. Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що до вбивства причетний 54-річний чоловік загиблої.

До слова, у Харкові учень 11 класу вбив чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. 

Як ідеться у вироку Новобаварського районного суду, обвинувачений пробрався на територію занедбаного будинку в Харкові через отвір у паркані, де зустрів раніше невідомого йому наркозалежного чоловіка.

