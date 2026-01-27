На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло

Останки вбитого чоловіка жінка скинула у вигрібну яму на території домоволодіння

У Павлограді правоохоронці затримали 58-річну жінку за підозрою у жорстокому вбивстві свого цивільного чоловіка. Трагедія сталася вранці 24 січня під час побутової сварки, яка переросла у насильство. Про це сьогодні повідомили у поліції Дніпропетровської області, пише «Главком».

Слідство встановило, що в ході конфлікту жінка схопилася за сокиру та завдала опоненту численних ударів, від яких той помер на місці. Намагаючись уникнути відповідальності та приховати сліди злочину, підозрювана розчленувала тіло загиблого та скинула останки у вигрібну яму на території домоволодіння.

Правоохоронці Павлоградського районного відділу поліції оперативно затримали фігурантку. Наразі їй офіційно оголошено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, поліція встановлює всі обставини події.

фото: поліція Дніпропетровської області

