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    Пандемія коронавірусу

    Посилений карантин у країні може бути введений раніше – Немчинов

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    <p><span lang="uk-UA">Міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов</span></p> - Посилений карантин у країні може бути введений раніше – Немчинов

    Міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов

    Фото з відкритих джерел

    Нові обмеження введуть достроково, якщо станеться зростання захворюваності

    Головним показником для введення жорсткого карантину раніше 8 січня може стати захворюваність на рівні 32-35 тисяч нових випадків на добу. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі телеканалу Україна-24.

    «Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок Covid-пакету, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень були залучені до подолання коронавірусної інфекції», – сказав Немчинов.

    Також він підкреслив, що при оцінці ситуації буде враховуватися заповненість ліжок для хворих Covid-19. «Крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжко-фонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на більш ніж 40 тисяч, а в перспективі – на 75 тисяч», – вважає міністр.

    На цьому тижні Кабмін оголосив про посилення карантину з 8-го по 24 січня. В цей період буде заборонено повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів. Також у середу Кабінет міністрів продовжив карантин до кінця зими. Поки у всі дні, крім періоду посиленого карантину, в Україні будуть діяти обмеження «помаранчевої зони».

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснює жорсткі заходи тим, що Україні необхідно підійти до сезону грипу з мінімально можливими цифрами захворюваності Covid-19

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Теги: Максим Степанов карантин Владислав Криклій коронавірус
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