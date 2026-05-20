Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився

Віталій Кличко назвав Івана Марчука Героєм України. Проте сам митець раніше чітко заявив, що не претендує на це звання, адже справжні герої зараз на фронті

Мер столиці Віталій Кличко потрапив у незручне становище під час зустрічі зі всесвітньо відомим українським художником Іваном Марчуком, який нещодавно відзначив свій 90-річний ювілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка.

Звітуючи про подію у своїх соцмережах, Кличко припустився грубої фактологічної помилки, назвавши Марчука Героєм України. Ця інформація є помилковою, оскільки Іван Марчук ніколи не отримував найвищого державного звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка». Також художник в інтерв'ю «Главкому» заявив, що не хоче отримувати це звання.

Віталій Кличко вручив Івану Марчуку нагороду від столиці – нагрудний «Знак пошани»

У своєму дописі Віталій Кличко зазначив, що зустрівся у мерії з видатним художником, Героєм України та Почесним громадянином Києва.

Під час зустрічі очільник міста вручив митцю нагрудний «Знак пошани» від громади Києва за багаторічне служіння мистецтву, вагомий внесок у розвиток культури та популяризацію України в світі, а живописець передав очільнику столиці примірник спеціального ювілейного каталогу «Дорогами життя. Вічний мандрівник, прикутий до мольберту» з особистим підписом.

Мер також нагадав, що наразі в Музеї історії міста Києва триває масштабна ретроспективна виставка робіт Маестро «Я сколихнув цей світ», яку через величезний ажіотаж та прохання відвідувачів продовжили до 21 червня.

Конфуз із присвоєнням художнику державного звання «Герой України» стався після нещодавнього ексклюзивного інтерв'ю Івана Марчука для «Главкома». У 2021 році легендарний живописець став одним із перших лауреатів відзнаки «Національна легенда України», а також був удостоєний Ордена Свободи. Проте на пряме запитання журналістів про те, чи очікує він до свого 90-річчя найвищої державної нагороди від президента, митець відповів категоричною відмовою.

Тоді в розмові з «Главкомом» Іван Марчук висловив сподівання, що цього не трапиться. Художник чітко заявив, що не вважає себе Героєм України, оскільки справжні герої зараз перебувають на фронті, де зі зброєю в руках виборюють незалежність та боронять рідну землю.

«Я – не Герой, герої – на фронті. Вони боронять рідну землю, котру я прославив на полотні!», – сказав журналістам «Главкома» легендарний художник.

Попри чітку публічну позицію самого ювіляра, пресслужба мера або сам Віталій Кличко не перевірили державні нагороди Маестро, через що в офіційному повідомленні столичної влади з'явився недоречний фейк.

Нагадаємо, з нагоди 90-річного ювілею президент України Володимир Зеленський відзначив державного та культурного діяча, всесвітньо відомого художника-живописця Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Свій ювілей Іван Марчук святкував 12 травня 2026 року. З цієї нагоди «Главком» опублікував велике інтерв'ю з Легендою: «Іван Марчук: як це, творити мистецтво у 90 років? Велике ювілейне інтерв'ю з легендарним художником».