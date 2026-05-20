Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з видатним художником Іваном Марчуком
фото з Facebook-сторінки Віталія Кличка
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Віталій Кличко назвав Івана Марчука Героєм України. Проте сам митець раніше чітко заявив, що не претендує на це звання, адже справжні герої зараз на фронті

Мер столиці Віталій Кличко потрапив у незручне становище під час зустрічі зі всесвітньо відомим українським художником Іваном Марчуком, який нещодавно відзначив свій 90-річний ювілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка.

Звітуючи про подію у своїх соцмережах, Кличко припустився грубої фактологічної помилки, назвавши Марчука Героєм України. Ця інформація є помилковою, оскільки Іван Марчук ніколи не отримував найвищого державного звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка». Також художник в інтерв'ю «Главкому» заявив, що не хоче отримувати це звання. 

Віталій Кличко вручив Івану Марчуку нагороду від столиці – нагрудний «Знак пошани»
Віталій Кличко вручив Івану Марчуку нагороду від столиці – нагрудний «Знак пошани»
фото з Facebook-сторінки Віталія Кличка

У своєму дописі Віталій Кличко зазначив, що зустрівся у мерії з видатним художником, Героєм України та Почесним громадянином Києва. 

Під час зустрічі очільник міста вручив митцю нагрудний «Знак пошани» від громади Києва за багаторічне служіння мистецтву, вагомий внесок у розвиток культури та популяризацію України в світі, а живописець передав очільнику столиці примірник спеціального ювілейного каталогу «Дорогами життя. Вічний мандрівник, прикутий до мольберту» з особистим підписом.

Марчук також отримав подарунок від Кличка
Марчук також отримав подарунок від Кличка
фото з Facebook-сторінки Віталія Кличка

Мер також нагадав, що наразі в Музеї історії міста Києва триває масштабна ретроспективна виставка робіт Маестро «Я сколихнув цей світ», яку через величезний ажіотаж та прохання відвідувачів продовжили до 21 червня.

Легендарний художник Іван Марчук у столичній мерії під час зустрічі з Кличком
Легендарний художник Іван Марчук у столичній мерії під час зустрічі з Кличком
фото з Facebook-сторінки Віталія Кличка

Конфуз із присвоєнням художнику державного звання «Герой України» стався після нещодавнього ексклюзивного інтерв'ю Івана Марчука для «Главкома». У 2021 році легендарний живописець став одним із перших лауреатів відзнаки «Національна легенда України», а також був удостоєний Ордена Свободи. Проте на пряме запитання журналістів про те, чи очікує він до свого 90-річчя найвищої державної нагороди від президента, митець відповів категоричною відмовою.

Тоді в розмові з «Главкомом» Іван Марчук висловив сподівання, що цього не трапиться. Художник чітко заявив, що не вважає себе Героєм України, оскільки справжні герої зараз перебувають на фронті, де зі зброєю в руках виборюють незалежність та боронять рідну землю.

«Я – не Герой, герої – на фронті. Вони боронять рідну землю, котру я прославив на полотні!», – сказав журналістам «Главкома» легендарний художник.

Попри чітку публічну позицію самого ювіляра, пресслужба мера або сам Віталій Кличко не перевірили державні нагороди Маестро, через що в офіційному повідомленні столичної влади з'явився недоречний фейк.

Допис Віталія Кличка
Допис Віталія Кличка
скриншот

Нагадаємо, з нагоди 90-річного ювілею президент України Володимир Зеленський відзначив державного та культурного діяча, всесвітньо відомого художника-живописця Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Свій ювілей Іван Марчук святкував 12 травня 2026 року. З цієї нагоди «Главком» опублікував велике інтерв'ю з Легендою: «Іван Марчук: як це, творити мистецтво у 90 років? Велике ювілейне інтерв'ю з легендарним художником».

Читайте також:

Теги: Київ мер столиця Іван Марчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основним переносником сказу у природі є лисиці
У столичних лісах проводиться вакцинація диких тварин від сказу: що треба знати киянам
1 травня, 08:39
Фігуранту справи загрожує до трьох років позбавлення волі
57 тис. грн за «юридичну допомогу». У Києві дружина мобілізованого стала жертвою шахрая
1 травня, 12:33
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2 травня, 14:08
Ігор Кондратюк розповів, як можна взяти участь в шоу «Караоке на Майдані»
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
7 травня, 16:59
Конвалія травнева занесена до Червоної книги України
У День матері червонокнижну конвалію браконьєри продають за неймовірні гроші (фото)
10 травня, 12:47
Атака на Київ забрала 24 життя, Leleka у фіналі Євробачення: головне за ніч 15 травня
Атака на Київ забрала 24 життя, Leleka у фіналі Євробачення: головне за ніч 15 травня
15 травня, 05:55
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу
Росія зірвала другий день перемир'я: Генштаб повідомив, куди вдарив ворог
10 травня, 17:59
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві на вихідних 16-17 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
16 травня, 07:02
На місці падіння уламків оперативно розгорнулися всі відповідні служби
Уламки дрона впали в Оболонському районі столиці, руйнувань і постраждалих немає
13 травня, 13:50

Новини

У Боярці розквітнув унікальний каштан: чим він особливий
У Боярці розквітнув унікальний каштан: чим він особливий
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)
Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)
За держзраду – 15 років із конфіскацією: суд посилив вирок мешканці Київщини
За держзраду – 15 років із конфіскацією: суд посилив вирок мешканці Київщини
Небачений ажіотаж. Музей історії Києва продовжує на місяць виставку до ювілею легендарного художника Марчука
Небачений ажіотаж. Музей історії Києва продовжує на місяць виставку до ювілею легендарного художника Марчука

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua