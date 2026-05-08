Головна Київ Новини
search button user button menu button

Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.
Слідчі провели обшук у помешканнях фігурантів за силової підтримки спецпідрозділу КОРД
фото: Національна поліція України

Зловмисники влаштували пенсіонерці «онлайн-допит» і навіть підключали до розмови «псевдополковника СБУ»

У Києві поліцейські оголосили про підозру двом шахраям, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ошукали пенсіонерку на $28 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що 75-річній киянці через один з месенджерів зателефонував невідомий та, представившись працівником спецслужби, заявив, що жінка нібито підозрюється у фінансуванні країни-агресора та почав залякувати кримінальною відповідальністю.

Гроші, вилучені у підозрюваних під час обшуку
Гроші, вилучені у підозрюваних під час обшуку
фото: Національна поліція України
Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис. фото 1
фото: Національна поліція України

Зокрема, пенсіонерці влаштували «онлайн-допит» і навіть підключили до розмови «псевдополковника СБУ». Той запевнив, що необхідно провести «перевірку» майна та коштів жінки, після чого їх обіцяли повернути.

Киянка підготувала $28,7 тис. та 100 євро і вирушила на зустріч. У обумовленому місці її чекали двоє молодиків, яким вона передала гроші.

За силової підтримки спецпідрозділу КОРД слідчі провели обшук у помешканнях фігурантів та вилучили мобільні телефони, 18 тис. грн, $2,9 тис. та 50 євро.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн грн та 2 млн грн.

Нагадаємо, у Києві двоє пенсіонерок віддали на «перевірку СБУ» 3 млн грн. Організатору шахрайства повідомлено про підозру. Слідство встановило, що пенсіонерам, які колись купували БАДи російського походження, дзвонили на мобільні телефони та повідомляли, що вони спонсорували країну-агресорку, тому потрібно з’явитись на допит до СБУ та передати на перевірку усі заощадження.

Читайте також:

Теги: Київ шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
14 квiтня, 08:24
На місцях влучань триває фіксація пошкоджень
Допомога постраждалим від атаки 16 квітня у Подільському районі: адреси штабів
16 квiтня, 12:16
Ремонтні бригади усувають наслідки атаки. Ілюстративне фото
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
16 квiтня, 15:32
Юлія Бойко розповіла показала кадри конфлікту, який стався між чоловіками та її друзями у Києві
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
20 квiтня, 14:13
Зростання кількості хворих відбулося переважно за рахунок дитячого населення
Кількість хворих на ГРВІ та грип у Києві зросла, але медики повідомили про позитивну тенденцію
20 квiтня, 12:50
У Києві рятувальники при гасінні пожежі потрапили під ворожий обстріл 23 березня 2023 року
Скверу в Солом’янському районі присвоїли назву «Пам’яті героїв – рятувальників»
24 квiтня, 14:04
Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській
У Києві через негоду впав легендарний каштан
26 квiтня, 18:40
За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
27 квiтня, 14:06
Рятувальники готують передачу врятованої тварини спеціалістам для подальшої реабілітації
Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні
Сьогодні, 13:31

Новини

Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.
Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня
Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні
Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні
До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука
До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука
На Оболоні з вікна з вікна 11-го поверху будинку випав чоловік: деталі трагедії
На Оболоні з вікна з вікна 11-го поверху будинку випав чоловік: деталі трагедії
На Білоцерківщині 8 травня лунатимуть сирени та вибухи: причина
На Білоцерківщині 8 травня лунатимуть сирени та вибухи: причина

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua