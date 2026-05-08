Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.

Зловмисники влаштували пенсіонерці «онлайн-допит» і навіть підключали до розмови «псевдополковника СБУ»

У Києві поліцейські оголосили про підозру двом шахраям, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ошукали пенсіонерку на $28 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що 75-річній киянці через один з месенджерів зателефонував невідомий та, представившись працівником спецслужби, заявив, що жінка нібито підозрюється у фінансуванні країни-агресора та почав залякувати кримінальною відповідальністю.

Гроші, вилучені у підозрюваних під час обшуку фото: Національна поліція України

Зокрема, пенсіонерці влаштували «онлайн-допит» і навіть підключили до розмови «псевдополковника СБУ». Той запевнив, що необхідно провести «перевірку» майна та коштів жінки, після чого їх обіцяли повернути.

Киянка підготувала $28,7 тис. та 100 євро і вирушила на зустріч. У обумовленому місці її чекали двоє молодиків, яким вона передала гроші.

За силової підтримки спецпідрозділу КОРД слідчі провели обшук у помешканнях фігурантів та вилучили мобільні телефони, 18 тис. грн, $2,9 тис. та 50 євро.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн грн та 2 млн грн.

Нагадаємо, у Києві двоє пенсіонерок віддали на «перевірку СБУ» 3 млн грн. Організатору шахрайства повідомлено про підозру. Слідство встановило, що пенсіонерам, які колись купували БАДи російського походження, дзвонили на мобільні телефони та повідомляли, що вони спонсорували країну-агресорку, тому потрібно з’явитись на допит до СБУ та передати на перевірку усі заощадження.