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КМДА назвала кількість безкоштовних квартир для переселенців, які вже придбало місто

Ростислав Вонс
glavcom.ua
КМДА назвала кількість безкоштовних квартир для переселенців, які вже придбало місто
Цього року у Києві виділили 130 млн грн для закупівлі квартир
фото з відкритих джерел

Марина Хонда: Місто купує людям квартири у забудовника з ремонтом і надає право проживання ВПО

Київ ухвалив міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022-2024 роки. Згідно з нею ВПО надаються квартири. Але не у власність, а у користування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Як каже Хонда, місто купує людям квартири у забудовника з ремонтом і надає право проживання ВПО. Люди лише мають сплачувати за комунальні послуги на підставі договору. У грудні 2022 року місто закупило 112 квартир. Цього року вже виділено 130 млн грн для закупівлі, зазначила заступниця голови КМДА.

«Є першочергові категорії на заселення. Наприклад, багатодітна мама, яка одна виховує трьох дітей, з них одна дитина – з інвалідністю. Зрозуміло, що всі ці квартири не вирішать проблему принципово. Тому я багато разів на всіх рівнях зверталася до державних органів влади щодо повернення пайової участі. У 2020 році ми рахували з нашим Департаментом, що при поверненні хоча б 5% відрахувань площі від забудовників при введенні в експлуатацію 1,5 млн м² (60 м² – середня площа квартир), можна було би 1250 квартир отримувати місту для забезпечення житлом пільгових категорій», – пояснила чиновниця.

Заступниця Кличка каже, що багато тих, хто приїхав у 2014 році з тимчасово окупованих території вже купили квартири.

«Найважче тим, хто опинився без нічого зараз, кому нікуди повертатися. Вони дуже часто живуть у родичів або об’єднують зусилля, спільно дві-три сім’ї орендують житло. Дуже часто у таких людей хтось з рідних залишився на тимчасово окупованих територіях. І вони в один голос кажуть: як тільки буде деокупація, ми одразу повернемося. Не говорять про повернення тільки ті, у кого взагалі зруйновано все. Тобто ми зараз говоримо про житло для людей, які реально у дуже скрутному становищі», – розповіла чиновниця.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд». З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА. 

Станом на 21 червня 2023 року у Києві проживає 269 618 внутрішньо переміщених осіб, з них 49 621 – це діти. Найбільша кількість переміщених осіб проживає в Оболонському та Дарницькому районах Києва – 42676 та 41732 людей відповідно. У Дарницькому районі кількість дітей більша – 7484 особи, у той час, як в Оболонському – 7450.

До слова, станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей.

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Теги: Київ переселенці квартира Марина Хонда

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