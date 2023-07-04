КМДА заборонила продавати популярні продукти на столичних ринках: причина

До кінця липня на деяких базарах Києва не можна буде купити продукти, що швидко псуються

Заборона буде діяти із 4 до 31 липня

На сільськогосподарських та сезонних ярмарках у Києві тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються. Заборона буде діяти із 4 до 31 липня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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За даними пресслужби, заборона торкнеться таких продуктів:

свіже м’ясо,

м’ясопродукти та ковбасні вироби,

жива та свіжоморожена рибу,

морепродукти,

молоко і молочна продукція,

кондитерські вироби з кремом тощо.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», що підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

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Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

За даними КМДА, таке рішення прийняли під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.

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