КМДА заборонила продавати популярні продукти на столичних ринках: причина
Заборона буде діяти із 4 до 31 липня
На сільськогосподарських та сезонних ярмарках у Києві тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються. Заборона буде діяти із 4 до 31 липня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
За даними пресслужби, заборона торкнеться таких продуктів:
- свіже м’ясо,
- м’ясопродукти та ковбасні вироби,
- жива та свіжоморожена рибу,
- морепродукти,
- молоко і молочна продукція,
- кондитерські вироби з кремом тощо.
Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», що підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.
За даними КМДА, таке рішення прийняли під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.
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