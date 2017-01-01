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    У Києві водій фури врізався у дві іномарки та намагався втекти від поліції

    ДТП сталася на Броварському проспекті, біля метро «Лівобережна»
    На Броварському проспекті Києва, неподалік від станції метро «Лівобережна», трапилася масштабна ДТП за участю вантажного і двох легкових автомобілів. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook. «ДТП з постраждалими і гонитвою в Києві на Броварському проспекті, біля метро «Лівобережна». На очах
    • Сьогодні, 06:55
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    Одна з пошкоджених автівок
    Фото: dtp.kiev
    Одна з пошкоджених автівок

    ДТП сталася на Броварському проспекті, біля метро «Лівобережна»

    На Броварському проспекті Києва, неподалік від станції метро «Лівобережна», трапилася масштабна ДТП за участю вантажного і двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «ДТП з постраждалими і гонитвою в Києві на Броварському проспекті, біля метро «Лівобережна». На очах патрульних водій вантажівки Iveco врізався у Volkswagen і Toyotа», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що після зіткнення водій фури, за інформацією правоохоронців, намагався втекти з місця аварії, але був заблокований під мостом поліцією.

    Інцидент обійшовся без жертв.

    Нагадаємо, вчора ввечері у Києві на шляхопроводі, що біля Либідської площі сталася аварія - позашляховик Toyota Land Cruiser, ймовірно, врізався у відбійник, а потім перевернувся на бік. В результаті ДТП ніхто не постраждав, проте під час оформлення аварії було скоєно напад на журналістку.

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