У Києві водій фури врізався у дві іномарки та намагався втекти від поліції
- Сьогодні, 06:55
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ДТП сталася на Броварському проспекті, біля метро «Лівобережна»
На Броварському проспекті Києва, неподалік від станції метро «Лівобережна», трапилася масштабна ДТП за участю вантажного і двох легкових автомобілів.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
«ДТП з постраждалими і гонитвою в Києві на Броварському проспекті, біля метро «Лівобережна». На очах патрульних водій вантажівки Iveco врізався у Volkswagen і Toyotа», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після зіткнення водій фури, за інформацією правоохоронців, намагався втекти з місця аварії, але був заблокований під мостом поліцією.
Інцидент обійшовся без жертв.
Нагадаємо, вчора ввечері у Києві на шляхопроводі, що біля Либідської площі сталася аварія - позашляховик Toyota Land Cruiser, ймовірно, врізався у відбійник, а потім перевернувся на бік. В результаті ДТП ніхто не постраждав, проте під час оформлення аварії було скоєно напад на журналістку.