У столиці вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля (фото)



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У заході взяли участь представники столичної влади та громадських організацій

Із нагоди 33-х роковин трагедії Чорнобиля представники столичної влади взяли участь у церемонії покладання квітів на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи, що на проспекті Миру. Після символічної ходи квіти поклали до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» та до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля».

У церемонії взяли участь: заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда, директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов, голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Петро Онофрійчук і представники громадських організацій чорнобильців міста Києва.

Як зауважила після урочистої церемонії заступник голови КМДА Марина Хонда, попри зобов’язання держави за законом про пільги для чорнобильців, влада столиці за власною ініціативою додатково допомагає цій категорії пільговиків Києва. Кошти на це щорічно закладаються у міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам».

«Радіація вбивала поступово, і досі багато потерпілих помирають від тяжких хвороб, спричинених цим лихом. Тому матеріальну допомогу чорнобильцям виділяють і на закупівлю дорогих медпрепаратів, і на поліпшення їхніх житлових умов, і на якісний відпочинок», – наголосила Марина Хонда.

Як повідомлялося, заходи в день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи почалися ще пізно вночі.