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    У Києві з балкону випала 87-річна жінка

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    <p>Будинок, де сталася трагедія</p> - У Києві з балкону випала 87-річна жінка

    Будинок, де сталася трагедія

    Фото: Інформатор

    Очевидці розповіли, що жінка випала з балкону сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку

    На вулиці Парково-Сирецькій у Києві під балконами виявили тіло жінки, яка загинула в результаті падіння з балкону.

    Про це у суботу повідомляє «Інформатор».

    Очевидці розповіли правоохоронцям, що жінка випала з балкону сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку. Після падіння вона не подавала ознак життя.

    Пізніше поліцейським вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася 87-річна місцева жителька.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Причини і подробиці того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинувся чоловік.

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