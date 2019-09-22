У Києві з балкону випала 87-річна жінка



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Будинок, де сталася трагедія Фото: Інформатор

Очевидці розповіли, що жінка випала з балкону сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку

На вулиці Парково-Сирецькій у Києві під балконами виявили тіло жінки, яка загинула в результаті падіння з балкону.

Про це у суботу повідомляє «Інформатор».

Очевидці розповіли правоохоронцям, що жінка випала з балкону сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку. Після падіння вона не подавала ознак життя.

Пізніше поліцейським вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася 87-річна місцева жителька.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Причини і подробиці того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинувся чоловік.