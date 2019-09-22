У Києві з балкону випала 87-річна жінка
Будинок, де сталася трагедія
Очевидці розповіли, що жінка випала з балкону сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку
На вулиці Парково-Сирецькій у Києві під балконами виявили тіло жінки, яка загинула в результаті падіння з балкону.
Про це у суботу повідомляє «Інформатор».
Очевидці розповіли правоохоронцям, що жінка випала з балкону сьомого поверху дев'ятиповерхового будинку. Після падіння вона не подавала ознак життя.
Пізніше поліцейським вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася 87-річна місцева жителька.
На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Причини і подробиці того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинувся чоловік.