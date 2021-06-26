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    У Києві за добу виявили понад 200 нових випадків Covid-19

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    За добу у столиці одна людина померла - У Києві за добу виявили понад 200 нових випадків Covid-19
    За добу у столиці одна людина померла
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві виявили за минулу добу 205 хворих на коронавірус. Одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Facebook.

    «+205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 213235). +1 летальний випадок від вірусу (загалом 5187). +210 подолали коронавірус (загалом 204144)», – написав Кличко.

    З його слів, за добу захворіли:

    • 114 жінок віком від 18 до 81 років,
    • 81 чоловік віком від 19 до 71 років,
    • 6 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 4 хлопчики від 1 до 14 років.

    Також повідомляється, що до лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус. А також 57 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (39), Дніпровському (34) та в Оболонському (28)», – повідомив мер.

    Нагадаємо, за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1835 осіб.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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    У Києві за добу виявили понад 200 нових випадків Covid-19