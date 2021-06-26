У Києві за добу виявили понад 200 нових випадків Covid-19

За добу у столиці одна людина померла

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві виявили за минулу добу 205 хворих на коронавірус. Одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Facebook.

«+205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 213235). +1 летальний випадок від вірусу (загалом 5187). +210 подолали коронавірус (загалом 204144)», – написав Кличко.

З його слів, за добу захворіли:

114 жінок віком від 18 до 81 років,

81 чоловік віком від 19 до 71 років,

6 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 4 хлопчики від 1 до 14 років.

Також повідомляється, що до лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус. А також 57 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (39), Дніпровському (34) та в Оболонському (28)», – повідомив мер.

Нагадаємо, за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12.

Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1835 осіб.