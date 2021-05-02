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    У Києві за минулу добу виявили 177 хворих на коронавірус

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    За добу в столиці від коронавірусу померли 17 людей - У Києві за минулу добу виявили 177 хворих на коронавірус
    За добу в столиці від коронавірусу померли 17 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі

    Протягом суботи у столиці діагностували Covid у 177 містян, 17 заражених померли, госпіталізація знадобилася 185 людям.

    Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

    1 травня у столиці – 177 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, загалом від початку пандемії їх вже 196 346.

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    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (36), Дніпровському (25) та в Дарницькому (22).

    Захворіли, зокрема, 9 дітей.

    Кличко повідомив про 17 летальних випадків від вірусу (всього померли 4643 заражених).

    Госпіталізували 34 людей з Covid-19 та 151 хворого з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

    Нагадаємо, станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3199 осіб, летальних випадків – 160, одужало – 5784 особи, здійснено тестувань – 43405.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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