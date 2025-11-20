Головна Київ Новини
Джип із номерами «Морок» заблокував рух тролейбусів на Майдані Незалежності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тролейбус не зміг продовжити рух через запаркованість вулиці
фото: glavcom.ua

Тролейбус, який рухався за своїм звичним маршрутом, не зміг продовжити рух через припаркований позашляховик  

Сьогодні в центрі Києва, на Майдані Незалежності, сталася чергова ситуація, коли через порушення правил паркування було повністю заблоковано рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком».

Тролейбус, який рухався за своїм звичним маршрутом, не зміг продовжити рух через припаркований позашляховик із номерними знаками «Морок».

фото: glavcom.ua
фото: glavcom.ua

Водій джипа залишив автомобіль на правій крайній смузі, залишивши мало місця для проїзду габаритного транспорту. Унаслідок цього на лінії було заблоковано рух тролейбусів за маршрутами № 18, № 16 та № 6.

фото: glavcom.ua

Сказати однозначно, кому належить джип, складно, оскільки назва «Морок» пов’язана з кількома об’єктами, що мають відношення до оборони та виробництва.

Зокрема, у відкритих джерелах згадується далекобійний безпілотний літальний апарат «Морок», відомості про який є вкрай обмеженими через його військове призначення.

Існує також товариство з обмеженою відповідальністю «Морок» (ЄДРПОУ 45343207, Яковкін Костянтин Іванович), основним видом діяльності якого є виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання. Серед інших видів діяльності: виробництво обладнання зв'язку (26.30), виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (26.51).

Назва «Морок» також асоціюється зі штурмовою групою 225 окремого штурмового полку Збройних сил України, який бере участь у бойових діях.

Незважаючи на те, кому може належати дане авто, факт лишається фактом: автомобіль, заблокував рух громадського транспорту в центрі столиці, що є порушенням закону. 

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації (КМДА). Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці. 

До слова, 21 березня 2025 року у Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

