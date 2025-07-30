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Аварійна просадка покриття на Лаврській: рух вулицею частково обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварійна просадка покриття на Лаврській: рух вулицею частково обмежено
Церква Феодосія Печерського на Лаврській
фото: Вікіпедія

Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Через аварійну просадку дорожнього покриття на вулиці Лаврській частково обмежено рух транспорту на ділянці між провулками Запечерним і Новонаводницьким. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що аварійно-відновлювальна бригада КП ШЕУ Печерського району вже працює на місці разом із гідрослужбою.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, унаслідок залпових злив у Києві спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм. Тому, за даними «Київавтодору», за деякими адресами зафіксовані локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській.

Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Однак на більшості вулиць рух лишається відкритим. 

Особливо резонансним стало відео з вулиці Стеценка, де під час руху сильно затопленою дорогою «втонув» елітний автомобіль Porsche

Теги: Київавтодор обмеження Київ дороги потоп

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