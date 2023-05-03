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В Івано-Франківську жінка палила траву, та ледь не спалила себе (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
В Івано-Франківську жінка палила траву, та ледь не спалила себе (відео)
Варто дотримуватись правил пожежної безпеки
фото: ДСНС

Рятувальники нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства

За минулу добу рятувальники Прикарпаття ліквідували чотири пожежі в екосистемах Івано-Франківської області.

Найпоказовіший випадок стався в місті Івано-Франківську, де літня жінка вирішила спалити суху траву, в результаті чого отримала опіки.

«Головне Управління ДСНС в області звертається до громадян – не спалюйте суху траву та сміття! Загорання сухої рослинності, виникає через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Також рятувальники нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства.

Варто пам’ятати, що під час незаконного спалювання сухої трави, у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, набираючи великих масштабів, внаслідок чого вогонь може перекинутись на будівлі.

Теги: сміття рятувальники жінка

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