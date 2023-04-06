У Японії зник безвісти військовий гелікоптер з 10 членами екіпажу на борту

Наразі чотири патрульні кораблі беруть участь у пошуках, але ще не знайшли жодних слідів зниклого гвинтокрил

У Японії біля південних островів зник безвісти армійський гелікоптер з 10 членами екіпажу. Про це повідомляє AP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Берегова охорона повідомила, що отримала інформацію про те, що гелікоптер наземних сил самооборони UH-60JA Black Hawk зник з радарів під час виконання місії у четвер увечері в районі на північ від острова Міяко.

«Вважається, що зниклий вертоліт японської армії з 10 членами екіпажу впав у море біля південного острова після того, як у цьому районі були помічені об'єкти, які здавалися частинами літака, повідомив чиновник у четвер», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що наразі чотири патрульні кораблі беруть участь у пошуках, але ще не знайшли жодних слідів зниклого гвинтокрила.

Інцидент біля японського острова стався в той момент, коли країна активно зміцнює свою оборону в регіоні у відповідь на дедалі активнішу військову діяльність КНР та зростаючу напругу навколо Тайваню.

Видання Kyodo News повідомило, що кораблі японської берегової охорони виявили сліди нафти та сміття, що можуть бути пов’язані зі зниклим гелікоптером, але офіційні особи відмовилися підтвердити цю інформацію.

Раінше повідомлялося, у Якутії (Росія) сьогодні, 21 червня, зник літак Ан-2, на борту якого перебувало троє пасажирів.