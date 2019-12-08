У Києві запрацював «телефон довіри» для протидії домашньому насильству



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Протягом перших 7 днів на телефон довіри звернулися 136 киян

У Києві запустили «телефон довіри» для протидії домашньому насильству.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Зокрема, вона повідомила, що протягом перших 7 днів на телефон довіри звернулися 136 киян.

«Навіть найкращі тренінги не можуть передбачити всі ситуації у родинах. Кілька днів тому одна з наших психологів 45 хвилин заспокоювала чоловіка, що вирішив піти з життя... Був ще один нічний суїцидальний дзвінок, решта — поради, консультації. В підсумку два психологи звільнилися, бо «не готові витрачати купу нервів за 7 тисяч гривень», — зазначила Хонда.

Вона також повідомила, що для роботи у Київському міському центрі роботи з жінками шукають підготовлених фахівців і можливості збільшити їм заробітну плату.