  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)

    Пожежа сталася&nbsp;на вул. Вербовій, 4а, що в Оболонському районі столиці - Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)
    Пожежа сталася на вул. Вербовій, 4а, що в Оболонському районі столиці
    фото: ДСНС

    В Оболонському районі Києва вночі прогримів вибух, внаслідок чого у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа

    У Києві вночі прогримів вибух, який чули у низці районів, проте найбільше – в Оболонському. Про це повідомляла низка користувачів мережі й публікували фото. Сталося це на тлі повітряної тривоги, оголошеної в сусідніх з Київською областях. Вранці пресслужба ДСНС заспокоїла киян: інцидент не пов'язаний з війною – сталася пожежа.

    «16 травня о 01:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вербовій, 4а, що в Оболонському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа з розповсюдження вогню на поруч розташований вантажний автомобіль DAF. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 01:19 загоряння було локалізовано та о 01:27 – ліквідовано», – повідомили рятувальники.

    Відомо, що пожежею повністю знищено Renault, а у DAF згоріли кабіна водія та колеса. Обійшлося без жертв і потерпілих.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)
    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)
    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)
    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)
    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Згодом рятувальники оприлюднили відео гасіння пожежі.

    Нагадаємо, днями у Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв.

    Читайте також:
    Теги: пожежа вибух росія окупанти ДСНС війна автомобіль рятувальники Україна окупація Renault #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)