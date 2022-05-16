Нічний вибух на столичній Оболоні: перші подробиці (фото, відео)

Пожежа сталася на вул. Вербовій, 4а, що в Оболонському районі столиці

В Оболонському районі Києва вночі прогримів вибух, внаслідок чого у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа

У Києві вночі прогримів вибух, який чули у низці районів, проте найбільше – в Оболонському. Про це повідомляла низка користувачів мережі й публікували фото. Сталося це на тлі повітряної тривоги, оголошеної в сусідніх з Київською областях. Вранці пресслужба ДСНС заспокоїла киян: інцидент не пов'язаний з війною – сталася пожежа.

«16 травня о 01:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вербовій, 4а, що в Оболонському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа з розповсюдження вогню на поруч розташований вантажний автомобіль DAF. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 01:19 загоряння було локалізовано та о 01:27 – ліквідовано», – повідомили рятувальники.

Відомо, що пожежею повністю знищено Renault, а у DAF згоріли кабіна водія та колеса. Обійшлося без жертв і потерпілих.

Згодом рятувальники оприлюднили відео гасіння пожежі.

Нагадаємо, днями у Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв.