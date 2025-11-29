Головна Київ Новини
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження зафіксовані у п'ятьох районах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження зафіксовані у п'ятьох районах
фото: моніторингові канали

Загроза триває, перейдіть в укриття

Російська атака на Київ та область станом на 02:00 продовжується. Окупанти б'ють по столиці ракетами та ударними дронами, вибухи не вщухають. Столична влада повідомляє про наслідки атаки, передає «Главком».

Повідомляється про шістьох постраждалих внаслідок атаки. Трьох з них, зокрема, 13-річну дитину госпіталізовано, інші отримали медичну допомогу на місці. На одній з локацій перевіряється інформація щодо можливої загибелі жінки.

Дніпровський район

У Дніпровському районі внаслідок атаки також постраждав багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, виникла пожежа.

Шевченківський район

Внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, там виникла пожежа на 4-5 поверхах. Пожежу локалізовано. Зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та автомобілів внаслідок уламків. Викликано медиків на декілька локацій.

Дарницький район

Уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. Є пошкодження будівлі, кілька автомобілів зазнали пошкоджень.

Соломʼянський район

Впали уламки на 25-поверховий житловий будинок, загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з першого по третій поверхи. Пошкоджені автівки в дворі, та виникла пожежа у приватному секторі.

Також внаслідок падіння уламків на дах 17-поверхового будинку – без пожежі.

Святошинський район

Уламки потрапили в підʼїзд триповерхового житлового будинку, є пошкодження.

Місцеві пабліки публікують кадри з наслідками атаки. На відео видно, що пожежа охопила квартиру у одній з багатоповерхівок. За повідомленням каналів, це кадри з Шевченківського району.

Як повідомлялось, уніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи. О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. 

Теги: пожежа Київ обстріл

