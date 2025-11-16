Головна Світ Соціум
Більше не США. The Guardian назвав нового головного ворога Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Більше не США. The Guardian назвав нового головного ворога Росії
Росіяни припинили ненавидіти США, і тепер зганяють злість на Великій Британії
Повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини між країнами до нового мінімуму

Останніми роками Велика Британія стала улюбленим лиходієм в очах Москви. Її звинувачували в плануванні ударів безпілотників по російських аеродромах, підриві трубопроводу «Північний потік» і керівництві «терористичними» рейдами на території Росії. Як інформує «Главком», The Guardian аналізує, у чому причини такого ставлення.

Як зазначає видання, оскільки Москва прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США – головного супротивника Кремля та улюбленого опудала в його пропагандистській війні.

«Росія вважає себе рівною Сполученим Штатам. Тепер вони не можуть критикувати Трампа безпосередньо, то кого ж звинувачувати у своїх бідах – у втратах в Україні, у мільйонах жертв? Ви звинувачуєте найближчих – британців. Легко уявити нас коренем усіх проблем Росії», – заявив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Історичне протистояння, яке вступило в нову еру

Як зазначає The Guardian, суперництво між Росією і Великою Британією має довгу історію, яка сягає корінням у XIX століття, коли імперська Росія і Велика Британія боролися за вплив у Центральній Азії.

Водночас за часів холодної війни, хоча суперництво і взаємне стеження між ними ніколи не припинялися, у свідомості Кремля загроза з боку Великої Британії була скоріше другорядною. Головне протистояння тривало між Москвою і Вашингтоном.

Однак повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини до нового мінімуму, зазначає видання:

«Хоча бюджет і можливості Великої Британії значно менші, ніж у США, британці часто були набагато більш готовими, ніж їхні американські колеги, йти на ризик і розширювати кордони, коли йшлося про військову допомогу Україні та обмін розвідданими», – сказано у статті.

«Британці були на крок попереду з найперших днів», – заявило джерело в українській розвідці.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. 

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

Також уряд Великої Британії нещодавно ухвалив рішення про передачу Україні додаткових крилатих ракет Storm Shadow.

Теги: росія США Велика Британія конфлікт

