Росіяни припинили ненавидіти США, і тепер зганяють злість на Великій Британії

Повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини між країнами до нового мінімуму

Останніми роками Велика Британія стала улюбленим лиходієм в очах Москви. Її звинувачували в плануванні ударів безпілотників по російських аеродромах, підриві трубопроводу «Північний потік» і керівництві «терористичними» рейдами на території Росії. Як інформує «Главком», The Guardian аналізує, у чому причини такого ставлення.

Як зазначає видання, оскільки Москва прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США – головного супротивника Кремля та улюбленого опудала в його пропагандистській війні.

«Росія вважає себе рівною Сполученим Штатам. Тепер вони не можуть критикувати Трампа безпосередньо, то кого ж звинувачувати у своїх бідах – у втратах в Україні, у мільйонах жертв? Ви звинувачуєте найближчих – британців. Легко уявити нас коренем усіх проблем Росії», – заявив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Історичне протистояння, яке вступило в нову еру

Як зазначає The Guardian, суперництво між Росією і Великою Британією має довгу історію, яка сягає корінням у XIX століття, коли імперська Росія і Велика Британія боролися за вплив у Центральній Азії.

Водночас за часів холодної війни, хоча суперництво і взаємне стеження між ними ніколи не припинялися, у свідомості Кремля загроза з боку Великої Британії була скоріше другорядною. Головне протистояння тривало між Москвою і Вашингтоном.

Однак повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини до нового мінімуму, зазначає видання:

«Хоча бюджет і можливості Великої Британії значно менші, ніж у США, британці часто були набагато більш готовими, ніж їхні американські колеги, йти на ризик і розширювати кордони, коли йшлося про військову допомогу Україні та обмін розвідданими», – сказано у статті.

«Британці були на крок попереду з найперших днів», – заявило джерело в українській розвідці.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

Також уряд Великої Британії нещодавно ухвалив рішення про передачу Україні додаткових крилатих ракет Storm Shadow.