Водія Tesla, який на смерть збив школярку на пішохідному переході на Оболоні, взято під варту

За скоєне ДТП водієві загрожує до десяти років позбавлення волі

Від отриманих травм дитина загинула на місці події

Поліцейські затримали водія Tesla, який п’яним сів за кермо та на пішохідному переході на смерть збив 13-річну дівчинку. Про це повідомляє «Главком» із поиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, шо дорожньо-транспортна пригода сталася минулої п’ятниці близько 21:15 години в Оболонському районі столиці.

23-річний керманич електрокару, рухаючись на з’їзді з мосту зі сторони вулиці Богатирської у напрямку Оболонського проспекту, здійснив наїзд на малолітню дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Слідчі затримали винуватця ДТП в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За зовнішніми ознаками порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження Драґера відмовився. Наразі правоохоронці очікують на висновки експертизи.

Трагедія сталася минулої п’ятниці близько 21:15 години в Оболонському районі столиці фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі столичного главку поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтавській області поліцейський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив двох 17-річних сестер. Пішоходи загинули на місці. Після інциденту поліціянт втік з місця трагедії, проте невдовзі повернувся. Правоохоронця затримала поліція у порядку ст. 208 КПК України.